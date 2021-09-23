الخميس 23 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم الغربية»: تنفيذ خطة إخلاء المديرية بحضور نائب المستشار العسكرى

إخلاء المديرية بحضور
إخلاء المديرية بحضور نائب المستشار العسكري

قامت مديرية التربية والتعليم بالغربية، الخميس، بقيادة ناصر حسن، وكيل الوزارة، بتنفيذ خطة الإخلاء المقرر تنفيذها ضمن تنفيذ خطط الإخلاء على مستوى الجمهورية، بحضور نائب المستشار العسكري، ومكتب المستشار العسكري للغربية، وعادل داوود، رئيس حي أول طنطا، والدكتور محمود عيسي رئيس حى ثان طنطا وبإشراف محمد حمودة، مدير إدارة الأمن بالمديرية، ومحمد الفيومي، مدير لجنة الأزمات والكوارث، وفريد أبوالغيط، رئيس وحدة الانتقال لسوق العمل وفريق عمله للأمن والسلامة.

بدأت الخطة بداية من بلاغ مدير إدارة الأمن بالمديرية للسيد وكيل الوزارة عن طريق جهاز اللاسلكي الداخلي لإبلاغ الجهات المعنية، ثم بدأت خطة لإخلاء بإطلاق صافرة الإنذار بديوان المديرية، وفصل الكهرباء منعًا لحدوث أي حرائق، واستعداد أفراد الأمن بطفايات الحريق في الأماكن التي تم تكليفهم بها وحسب الخطة الموضوعة مع تجهيز سيارات الإسعاف، وبدأ نزول جميع العاملين في سرعة وأمان نحو المخارج لأماكن التجمع مع الاحتفاظ بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وتم إخلاء المبنى كافة من جميع المواد التي قد تساعد على الاشتعال أو تعد مصدرا للخطر كما تم  نقل كل ما يعد مهما من مستندات للعمل، فى وقت قياسى حيث كانت مدة الاخلاء للمبنى كاملا 3.25 دقائق فقط.

بنهاية الإخلاء والاطمئنان على الجميع، قدم الحضور الشكر لوكيل الوزارة على الجهد المبذول، ولجميع المشاركين في نموذج الإخلاء على الجهد والنظام الذي تم به تنفيذ نموذج الإخلاء.

كانت مديرية التربية والتعليم قد استعدت لتنفيذ خطة الإخلاء بشاشات وكاميرات؛ لتصوير ومتابعة الخطة أثناء تنفيذها.

تعليم الغربية تنفيذ خطة اخلاء المديرية بحضور نائب المستشار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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