ختام دورة اللغة العربية وآدابها لتدريب أئمة الأوقاف بجامعة السويس (صور)

اختتم د. السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس والشيخ ماجد راضي فرج، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، اليوم، دورة اللغة العربية وآدابها ضمن المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة السويس.

يهدف بروتوكول تعاون الأوقاف مع الجامعة لتدريب الأئمة والواعظات تنفيذًا لتوجيهات محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

قال ماجد راضي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن البروتوكول جاء من باب اهتمام وزير الأوقاف بالمستوى العلمي للأئمة والواعظات وتثقيفهم وذلك بعقد عدة دورات.

تدريب ائمه الاوقاف بجامعة السويس

وأكد رئيس جامعة السويس أن دورة اللغة العربية وآدابها ضمن فعاليات المرحلة الثانية من البروتوكول الموقع بين وزارة الأوقاف وجامعة السويس لعدد خمسين إمامًا وخطيبًا ومدرسًا التي بدأت منذ 4 أيام على التوالي، وأن التدريب تم بمقر كلية الآداب علي أيدي هيئة التدريس المتميزين في كل مجال وتخصص.

تدريب ائمه الاوقاف بجامعة السويس

أضاف راضي أنه في الختام من دورة اللغة العربية وآدابها حاضر فيها اليوم الدكتور محمد مازن جلال، عميد كلية الآداب والدكتور أحمد عبدالله نصير وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور علاء الجابري، مدرس اللغة العربية بكلية الآداب جامعة السويس.

تدريب ائمه الاوقاف بجامعة السويس

تدريب ائمه الاوقاف بجامعة السويس

تدريب ائمه الاوقاف بجامعة السويس

تدريب ائمه الاوقاف بجامعة السويس