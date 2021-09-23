كرم جبر: العلاقات بين مصر والأردن تمثل حصنًا للمنطقة كلها

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن مصر والأردن بينهما روابط ثقافيّة عديدة، سواء من حيث اللغة أو التراث والعمارة، حيث ساهم التقارب الجغرافي إلى حد كبير في تعزيز التقارب الثقافي.

جاء ذلك خلال استقباله وفدًا برلمانيًا أردنيًا اليوم الخميس.

وأضاف: "في العصور القديمة ازدهرت حضارة الأنباط في الأردن، وكانت شديدة الارتباط والتأثر بمصر، سواء بالتجارة أو الفن المعماري أو الثقافة".

وتابع: "تشهد العلاقات الثقافية بين البلدين نشاطًا مستمرًا يتمثل في تبادل الزيارات بين الأكاديميين والمتخصصين، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل متخصصة وبرامج تدريبية في إطار المساعدة الفنية وتبادل الخبرات في العديد من المجالات".

وقال: "لا شك أن العلاقات المصرية- الأردنية الممتدة والضاربة في جذور التاريخ تشهد الآن أجواءً من الترابط والتناغم والتوافق غير مسبوقة في كل المجالات، يدفعها ويعززها دعم قائدي البلدين تحت مظلة سياسية متفاهمة تهدف للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى التكامل الاستراتيجي بما يخدم تطلعات ورغبات الشعبين الشقيقين ويسهم في خدمة والدفاع عن القضايا العربية".

وأشار إلى أن التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين وتوافق الرؤى والمصالح وإدراك التحديات والقواسم المشتركة، من شأنه أن يفسر لماذا أصبحت هذه العلاقات "استثنائية" في جوهرها، ملهمة في تفاصيلها، تمثل حصنًا آمنًا، ليس للقاهرة وعمّان فقط، وإنما للمنطقة العربية بأسرها، استنادًا إلى ما للدولتين الشقيقتين من رصيد تاريخي واهتمام مشترك وروابط وأخوة ودعم غير محدود لقضايا الأمة العربية.

