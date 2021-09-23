الخميس 23 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

كرم جبر: العلاقات بين مصر والأردن تمثل حصنًا للمنطقة كلها

الأعلى للإعلام
الأعلى للإعلام

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن مصر والأردن بينهما روابط ثقافيّة عديدة، سواء من حيث اللغة أو التراث والعمارة، حيث ساهم التقارب الجغرافي إلى حد كبير في تعزيز التقارب الثقافي.

جاء ذلك خلال استقباله وفدًا برلمانيًا أردنيًا اليوم الخميس.

وأضاف: "في العصور القديمة ازدهرت حضارة الأنباط في الأردن، وكانت شديدة الارتباط والتأثر بمصر، سواء بالتجارة أو الفن المعماري أو الثقافة".

وتابع: "تشهد العلاقات الثقافية بين البلدين نشاطًا مستمرًا يتمثل في تبادل الزيارات بين الأكاديميين والمتخصصين، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل متخصصة وبرامج تدريبية في إطار المساعدة الفنية وتبادل الخبرات في العديد من المجالات".

وقال: "لا شك أن العلاقات المصرية- الأردنية الممتدة والضاربة في جذور التاريخ تشهد الآن أجواءً من الترابط والتناغم والتوافق غير مسبوقة في كل المجالات، يدفعها ويعززها دعم قائدي البلدين تحت مظلة سياسية متفاهمة تهدف للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى التكامل الاستراتيجي بما يخدم تطلعات ورغبات الشعبين الشقيقين ويسهم في خدمة والدفاع عن القضايا العربية".

وأشار إلى أن التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين وتوافق الرؤى والمصالح وإدراك التحديات والقواسم المشتركة، من شأنه أن يفسر لماذا أصبحت هذه العلاقات "استثنائية" في جوهرها، ملهمة في تفاصيلها، تمثل حصنًا آمنًا، ليس للقاهرة وعمّان فقط، وإنما للمنطقة العربية بأسرها، استنادًا إلى ما للدولتين الشقيقتين من رصيد تاريخي واهتمام مشترك وروابط وأخوة ودعم غير محدود لقضايا الأمة العربية.
 

الأردن البرلمان مجلس النواب المجلس الاعلى للاعلام الاعلى للاعلام رئيس المجلس الأعلى للإعلام العلاقات المصرية كافة المجالات الكاتب الصحفى

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يعلن موعد انطلاق بطولة الدورى

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

الرئيس السيسى: أبطال مصر البارالمبيون قدوة ومثل أعلى للشباب فى بلوغ طموحاته

«الكرش» السبب.. ماجدة الرومى تكشف حقيقة فقدانها الوعى على المسرح

وزيرة الصحة: ذروة الموجة الرابعة لكورونا خلال 3 أسابيع وهناك انخفاض فى الوفيات

محمود سعد يعلن وقف برنامجه «باب الخلق» على «النهار»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

طارق المرصفى

أسامة علي ماهر

بيكا يتحدى داروين

د. أشرف الشامى

كبسولة سعادة «2»

د هند جاد

أنا مش حلمك الشرقى!

أسماء محفوظ

الميكافيلية دائمًا تنتصر

د. بهي الدين مرسي

عبقرية البدن

ثروت الخرباوي

حروب حقوق الإنسان لتفكيك الدول

ماجد حبته

الوباء والمناخ و... السد

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

«طيران العال» الإسرائيلي يطالب بـ 100 مليون دولار تعويضا من حكومته

فلسطين: تكثيف الطقوس التلمودية داخل الأقصى خطوة نحو تقسيمه مكانيًا

عون يترأس اجتماعا للوفد اللبناني إلى مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل