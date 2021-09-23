لتعزيز مسار العمل العربى.. شكرى يجتمع بنظيريه العراقى والأردنى (فيديو)

التقى وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، بنظيريه، الأردني أيمن الصفدي، والعراقي فؤاد حسين، في ولاية نيويورك الأمريكية.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن لقاء شكري مع وزيري خارجية الأردن والعراق، جاء للبناء على التطورات المحرزة في إطار آلية التعاون الثلاثي، وبما يعزز من مسار العمل العربي المشترك ويحقق تطلعات الشعوب نحو مزيد من النماء والازدهار.

وأضاف السفير حافظ، في بيان، إن الاجتماع عُقد ‏في ضوء الحرص على التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والأردن والعراق.

شكري يعقد سلسلة اجتماعات في الأمم المتحدة

وعقد وزير الخارجية سلسلة لقاءات مهمة، منذ وصوله إلى نيويورك، الإثنين الماضي، للمشاركة في أعمال الدورة 76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة، بولاية نيويورك.

وألقى شكري، أمس الأربعاء، كلمة مصر أمام المائدة المستديرة للاجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى العشرين لاعتماد إعلان وبرنامج عمل «ديربان»، وذلك في إطار فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكذلك، شارك شكري، أمس، في اجتماع لمجموعة مسار برلين حول ليبيا وبمشاركة عدد من دول الجوار، وذلك على هامش لقاءات الدورة الـ76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة.