الأنبا إرميا يقدم العزاء لمطران شبرا الخيمة في رحيل راعي كنيسة الأندلس

أعلنت الصفحة الرسمية للمركز الثقافى القبطى الأرثوذكسي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نياحة القس أبوللو عبده كاهن كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بالأندلس.

من جانبه قدم نيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وأسرتا المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وقناة مي سات، بخالص العزاء لنيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب الفاضل القس أبوللو عبده، طالبين من الله نياحًا لروحه الطاهرة وتعزيات السماء لأسرته وأولاده ومحبيه.

وكان قد أعلن المركز الثقافى القبطى الارثوذكسى، برئاسة الأنبا أرميا، الأسقف العام ورئيس المركز عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك، انعقاد المؤتمر السابع للتاريخ الكنسي والذي يحمل شعار «ما بعد مجمع أفسس الأول» وذلك بمقر المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بكاتدرائية الأقباط الارثوذكس الكبرى بالعباسية، خلال يومي الجمعة والسبت ١ - ٢ أكتوبر 2021.

وعلى صعيد أخر، يخص الكنيسة الكاثوليكية، قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن مهارة استخدام الوورد، لا غنى عنها لأحد في الحياة العملية أو في الدارسة.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الايبارشية البطريركية توفر فرصة مميزة لتعلم كافة أساسيات الوورد "word" في دورة تدريبية كل يوم سبت من ٢-٣٠ أكتوبر.

ومن جهة أخرى، أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كل يوم أية".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن الاختيار.

وجاء ذلك تحت شعار: "أَسْمِعْنِي رَحْمَتَكَ فِي الْغَدَاةِ، لأَنِّي عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ. عَرِّفْنِي الطَّرِيقَ الَّتِي أَسْلُكُ فِيهَا، لأَنِّي إِلَيْكَ رَفَعْتُ نَفْسِي." (مز 143: 8).