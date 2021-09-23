رئيس الأسقفية يستقبل وفدًا من دار الكتاب المقدس لبحث سبل التعاون

استقبل دكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، وفدًا من دار الكتاب المقدس، وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

بحث رئيس الأساقفة خلال اللقاء، تعزيز سبل التعاون بين الكنيسة الأسقفية متمثلة في دار النشر الأسقفية وبين دار الكتاب المقدس، حيث توزع دار النشر الأسقفية إصدارات دار الكتاب بفرع دار النشر الأسقفية.

وأشاد بالإصدارات الجديدة لدار الكتاب المقدس مثل مشروع كتاب مفتوح فى كل بيت لتربية النشء على فهم الكتاب المقدس مع أسرهم ومشروع الكتاب المقدس بالخلفيات التوضيحية والتأملات المكتوبة التى تشرح السياق الاجتماعى والتاريخي والحضاري للأحداث لتمكنهم من فهم النص بصورة أفضل.



وأشار رئيس الأساقفة إلى تجارب الكتب المسموعة والصوتية والتي لاقت رواجًا بين القراء فى الآونة الأخيرة متمنيًا أن تنتشر تلك التقنية بين دور النشر المسيحية.



من جانبه، دعا أمير إلهامي مدير دار الكتاب المقدس، المطران والقساوسة لزيارة مقر الدار وتفقد الأنشطة.

كما أشاد أمير إلهامى بمشروع الكتاب المقدس بلغة الصم الذى ستعمل عليه الكنيسة الأسقفية والذى يضم اثنين وعشرين قصة كتابية من سفر التكوين حتى الصعود بلغة الصم، بالإضافة لإنجيل مرقس بلغة الصم والذى انتهت منه الكنيسة بالفعل.