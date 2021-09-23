الخميس 23 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

كرم جبر: الروابط الوثيقة بين مصر والأردن تعد خطوة يحتذى بها

كرم جبر
كرم جبر

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن الروابط الوثيقة بين مصر والأردن تعد خطوة يحتذى بها وقاطرة قوية نحو بناء علاقات أكثر متانة ورسوخًا، وذلك من خلال الدخول في مشروعات عملاقة مشتركة تعتمد على ما تمتلكه البلدان من ثروات وموقع متميز قادر على أن يجعل من المنطقة مركزًا لجذب الاستثمارات في كل المجالات الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية.

جاء ذلك خلال لقائه وفدًا برلمانيًا أردنيًا، برئاسة النائب الدكتور عمر الزيود، رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، بحضور د. إبراهيم أبوذكري رئيس اتحاد المنتجين العرب.

وأضاف أنه خلال الفترة الأخيرة شهدت العلاقات بين البلدين بدعم ورعاية الرئيس السيسي وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني نموًا كبيرًا، إذ يرتبط البلدان بعدة اتفاقيات تجارية ثنائية وإقليمية مشتركة، من أهمها اتفاقية التبادل التجاري الكبرى التي تشمل عدة بلدان عربية "منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى"، واتفاقية التبادل التجاري الثنائي.

وتابع: كما تعد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، هي أكثر اللجان المشتركة انتظامًا في الانعقاد، وتسهم بدور كبير في تعزيز العلاقات المشتركة على كل المستويات بين البلدين، حيث تم عقد 29 دورة منذ تأسيسها وكان آخرها في عمان في مارس الماضي نتج عن هذه الدورات توقيع 154 بروتوكولًا واتفاقية ووثيقة تعاون في مختلف المجالات.


 

السيسي الاعلام البرلمان التبادل التجاري مجلس النواب الرئيس السيسي الاعلى للاعلام المجلس الاعلى للاعلام الملك عبدالله الثاني

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يعلن موعد انطلاق بطولة الدورى

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

الرئيس السيسى: أبطال مصر البارالمبيون قدوة ومثل أعلى للشباب فى بلوغ طموحاته

«الكرش» السبب.. ماجدة الرومى تكشف حقيقة فقدانها الوعى على المسرح

وزيرة الصحة: ذروة الموجة الرابعة لكورونا خلال 3 أسابيع وهناك انخفاض فى الوفيات

محمود سعد يعلن وقف برنامجه «باب الخلق» على «النهار»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

طارق المرصفى

أسامة علي ماهر

بيكا يتحدى داروين

د. أشرف الشامى

كبسولة سعادة «2»

د هند جاد

أنا مش حلمك الشرقى!

أسماء محفوظ

الميكافيلية دائمًا تنتصر

د. بهي الدين مرسي

عبقرية البدن

ثروت الخرباوي

حروب حقوق الإنسان لتفكيك الدول

ماجد حبته

الوباء والمناخ و... السد

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

«طيران العال» الإسرائيلي يطالب بـ 100 مليون دولار تعويضا من حكومته

فلسطين: تكثيف الطقوس التلمودية داخل الأقصى خطوة نحو تقسيمه مكانيًا

عون يترأس اجتماعا للوفد اللبناني إلى مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل