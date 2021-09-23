كرم جبر: الروابط الوثيقة بين مصر والأردن تعد خطوة يحتذى بها

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن الروابط الوثيقة بين مصر والأردن تعد خطوة يحتذى بها وقاطرة قوية نحو بناء علاقات أكثر متانة ورسوخًا، وذلك من خلال الدخول في مشروعات عملاقة مشتركة تعتمد على ما تمتلكه البلدان من ثروات وموقع متميز قادر على أن يجعل من المنطقة مركزًا لجذب الاستثمارات في كل المجالات الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية.

جاء ذلك خلال لقائه وفدًا برلمانيًا أردنيًا، برئاسة النائب الدكتور عمر الزيود، رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، بحضور د. إبراهيم أبوذكري رئيس اتحاد المنتجين العرب.

وأضاف أنه خلال الفترة الأخيرة شهدت العلاقات بين البلدين بدعم ورعاية الرئيس السيسي وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني نموًا كبيرًا، إذ يرتبط البلدان بعدة اتفاقيات تجارية ثنائية وإقليمية مشتركة، من أهمها اتفاقية التبادل التجاري الكبرى التي تشمل عدة بلدان عربية "منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى"، واتفاقية التبادل التجاري الثنائي.

وتابع: كما تعد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، هي أكثر اللجان المشتركة انتظامًا في الانعقاد، وتسهم بدور كبير في تعزيز العلاقات المشتركة على كل المستويات بين البلدين، حيث تم عقد 29 دورة منذ تأسيسها وكان آخرها في عمان في مارس الماضي نتج عن هذه الدورات توقيع 154 بروتوكولًا واتفاقية ووثيقة تعاون في مختلف المجالات.



