الخميس 23 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

كرم جبر: لا بد من تكاتف جهود المجتمع العربي والدولي للتعامل مع خطر الإرهاب

كرم جبر
كرم جبر

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن رؤى مصر والأردن في ملف مكافحة الإرهاب تتفق حول ضرورة تكاتف جهود المجتمع العربي والدولي للتعامل بكل حزم مع خطر الإرهاب والتطرف والتنظيمات الإرهابية.

جاء ذلك خلال لقائه وفدًا برلمانيًا أردنيًا، برئاسة النائب الدكتور عمر الزيود، رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، بحضور د. إبراهيم أبوذكري رئيس اتحاد المنتجين العرب.

ولفت إلى الرؤية المشتركة للوضع في سوريا، وتأكيد البلدين على أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة ينهى المعاناة الإنسانية للشعب السوري، ويحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية، ويحول دون امتداد أعمال العنف إلى مناطق أخرى، فسياسة البلدين تسير ضمن محور أُطلق عليه إعلاميًا "محور الاعتدال العربي".

وأشار إلى أن المملكة الأردنية لها مكانة خاصة داخل قلوب المصريين ولغة تواصل مشتركة بين الشعبين الشقيقين، وهناك علاقات ممتدة وتجذرة عبر التاريخ بينهم، فالأخوة والتاريخ الطويل المشترك والممتد عبر آلاف السنين من أهم السمات التي تجمع بين أهل البلدين، ولا تكاد تشعر أنك انتقلت من مصر أو الأردن، فعلى الجانبين تجد أشقاء يطمحون ويعملون لعلاقات أكثر تماسكًا وترابطًا.

 

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