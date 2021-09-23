الخميس 23 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

اليوم.. «الأزهرى» يشارك فى ندوة «تأملات فى الشخصية المصرية» بمسرح الهناجر

د. أسامة الأزهرى
د. أسامة الأزهرى

يشارك الدكتور أسامة الأزهري، المستشار الديني لرئيس الجمهورية،  في الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، في ندوة بعنوان: "تأملات فى الشخصية المصرية.. من نحن؟"، وذلك بمشاركة عدد من الكتاب والمفكرين ورجال الدين بمسرح الهناجر للفنون، وبحضور المئات من الشباب والباحثين.

وتناقش الندوة الفكرية، عددا من القضايا الهامة التى تهم الشارع المصري، حيث سيكون محور الحديث حول الشخصية المصرية، وكيف أن الإنسان المصرى يقوم بدور كبير وهام من أجل النجاح فى الداخل والخارج، معتمداً فى ذلك على إرث الأجداد، وكيف أن الشخصية المصرية استطاعت خلال الفترة الأخيرة النجاح فى كافة المجالات. 

أسامة السيد محمود محمد الأزهري هو خطيب ومحاضر أزهري ولد في الإسكندرية يوم الجمعة 18 رجب 1396 هـ - 16 يوليو 1976م، ونشأ في سوهاج من صعيد مصر، وبارك والده توجهه لحفظ القرآن الكريم. 

لم يقتصر في تكوينه على ما تلقاه خلال دراسته الأكاديمية الرسمية الأزهرية بل طلب العلوم الشرعية وغيرها من خلال ملازمة ومرافقة أهل كل علم من المتخصصين من أكابر علماء الأزهر الشريف المعمور، ثم عدد من أكابر علماء الشام، واليمن، والمغرب العربي، وأجازه جل من لقيهم من العلماء وقد ذكر عددا منهم في بعض من مؤلفاته كمعجم الشيوخ وأسانيد المصريين وغيرها، وتقلد «الأزهرى» مؤخراً منصب مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية. 

يعد من أبرز العاملين على نشر الفهم المستمد من التراث ومفاتيحه ليحتوي الواقع المعاصر ويقود التطبيقات اليومية والواقع المعيش، وذلك من خلال خطب الجمعة في جامع السلطان حسن بالقاهرة ومحاضراته في مختلف المحافل ودروسه في رواق الأتراك بـالأزهر الشريف. ينادي بعدد من الأفكار الجديدة ويعمل على إحياء أفكار ونظريات إسلامية أصيلة ويروج لها من خلال مؤلفاته ومقالاته ومشاركاته العلمية في المؤتمرات المختلفة.

الازهري رئيس الجمهورية مستشار يشارك ندوة عنوان تأملات الشخصية المصرية

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