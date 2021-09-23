الصحة العالمية تحذر من كارثة فى أفغانستان بعد إغلاق ربع مستشفيات البلاد

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من كارثة وشيكة في أفغانستان بعد إغلاق "ربع" مستشفيات البلاد.

وذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبريسيس، ومديرها الإقليمي لشرق المتوسط، أحمد المنظري، في بيان صدر عنهما أمس الأربعاء بمناسبة زيارتهما إلى كابول، حيث التقيا مسئولين كبارا في "طالبان" وموظفين صحيين وشركاء للأمم المتحدة: "نظام الرعاية الصحية في أفغانستان أصبح على وشك الانهيار، وما لم تتخذ إجراءات عاجلة، سيواجه هذا البلد كارثة إنسانية وشيكة".

وحذر البيان من أن تقليص دعم المانحين لبرنامج Sehetmandi، أكبر مشروع في مجال الرعاية الصحية في البلاد، أسفر عن قطع التمويل عن آلاف المؤسسات الطبية التي اضطر العديد منها الآن إلى الحد من أنشطتها أو تعليقها بالكامل.

وأشار البيان إلى أن 17% فقط من المؤسسات الطبية ضمن البرنامج المذكور تواصل الآن أنشطتها على نطاق كامل، لافتا إلى أن تسعة من أصل 37 مستشفى مخصصا للمصابين بفيروس كورونا قد أغلقت أبوابها، مع رصد انخفاض حاد في كافة المؤشرات الأساسية الخاصة بمحاربة الجائحة، منها عمليات الرقابة والفحص والتطعيم.

وأوضح البيان أن 2.2 مليون شخص في أفغانستان خضعوا للتطعيم ضد كورونا بحلول أغسطس، لكن في الأسابيع الأخيرة تنخفض وتيرة حملة التطعيم بشكل حاد ومتسارع، على الرغم من وجود 1.8 مليون جرعة من اللقاحات جاهزة للاستعمال داخل البلاد.

وفي سياق متصل، توقع عدد من خبراء الصحة زيادة حالات الإصابة بكورونا حول العالم قريباً، قائلين إن "جميع الأشخاص سيصابون بالفيروس على الأرجح"، لكنهم أشاروا إلى أن معظمهم سيعانون من أعراض خفيفة.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد قال الخبراء إنه "نظراً للبيانات التي تشير إلى تراجع فاعلية لقاحات كورونا بمرور الوقت، ونظراً لقدرة متغير دلتا على الانتقال بسرعة عالية، فإنه من المتوقع أن تزيد حالات الإصابة بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة".

وأضافوا: "لكن معظم الحالات ستكون خفيفة، حتى إن بعضها سيكون من دون أعراض".