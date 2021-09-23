بعد توقف عام ونصف.. فتح المساجد وإقامة صلاة الجمعة بسلطنة عمان غدًا

أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الدينية العمانية، اليوم، عن فتح المساجد وإقامة صلاة الجمعة غداً بعد توقف استمر عام ونص بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقد تابعت اللجنة العليا المكلفة بالبحث في آلية التعامل مع التطورات الناجمة من أزمة فيروس كورونا في سلطنة عمان.

وقد ذكرت السلطات الصحية في سلطنة عمان أن إجمالي الحاصلين على جرعة واحدة من اللقاحات المضادة لكورونا منذ بداية حملة التطعيمات حتى أمس الأحد بلغ مليونين و810 آلاف و262 شخصًا بنسبة 80% من إجمالي المُستهدفين.

وأوضحت وكالة الأنباء العمانية، أن إجمالي الذين تلقوا اللقاح بجرعتين قد بلغ مليونًا و826 ألفًا و224 شخصًا بنسبة 52%، وقد بلغ إجمالي الجُرعات المُعطاة 4 ملايين و636 ألفًا و486 جرعة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.