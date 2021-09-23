الخميس 23 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة»: فحص وعلاج 5 آلاف رأس ماشية في قرى «حياة كريمة» بدمياط

فحص وعلاج 5 آلاف
فحص وعلاج 5 آلاف رأس ماشية

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بتنفيذ القوافل البيطرية في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

ونفذ معهد التناسليات بالتعاون مع معهد الصحة الحيوانية ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني بتنفيذ قافلة بيطرية مجانية إلى قرى مركز كفرسعد المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة بمحافظة دمياط.

وقال الدكتور هاني حسن مدير معهد التناسليات الحيوانية، إن القافلة استمرت لمدة أسبوع، وقامت بفحص وعلاج 5052 حيوانًا وتدريب 28 طبيبًا بيطريًا من أبناء دمياط وبلغ عدد المستفيدين من أبناء كفرسعد ما يقرب من 1500 مستفيد من  صغار المربين.  

وقامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتفقد أعمال القافلة بقرية الإسماعيلية، وأشادت بأعمال القافلة البيطرية، كما استقبلت الدكتور هاني حسن رئيس القافلة بمقر المحافظة، وقدمت له درع المحافظة التذكاري، وطالبت بتكرار هذه القوافل البيطرية المجانية إلى محافظة دمياط.

الزراعة تقوم بفحص وعلاج أكثر الافريقي آلاف رأس ماشية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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