حبس طالب جامعى بتهمة التحرش بطفلة فى باب الشعرية

أمرت نيابة باب الشعرية الجزئية بحبس طالب جامعي 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامه بالتحرش بطفلة عمرها 8 سنوات بمدخل عقار بنطاق دائرة القسم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي نشاط المتهم.

تعود الواقعة عندما نشرت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورا تحت عنوان «احذروا من هذا الشخص وخلى بالكوا من بناتكوا ضروري اللى يتعرف عليه يفيدنا بأى معلومة عنه»، وتم حذفه في وقت لاحق.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام الشخص المشار إليه بالمنشور بالتحرش بإحدى الفتيات داخل مدخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة، بتاريخ 26/3/2021، وأمكن التوصل لوالد المجنى عليها، وبسؤاله قرر بأنه بذات التاريخ ولدى عودة نجلته (طفلة، سن 8 ) من الخارج ودخولها للعقار سكنها، قام المشكو فى حقه بتتبعها والدخول خلفها والتحرش بها وأضاف بعدم قيامه بتحرير محضر بالواقعة.