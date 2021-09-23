الخميس 23 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التحالف العربى: اعتراض 3 طائرات مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثى تجاه السعودية

طائرة مسيّرة مفخخة
طائرة مسيّرة مفخخة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة العربية السعودية. 

وذكر التحالف العربي، في بيان اليوم، أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس» عبر صفحتها الرسمية بموقع «تويتر»، أن تصعيد الحوثي متعمد لاستهداف أمن المملكة بهجمات عدائية عابرة للحدود. 

وأكد بيان التحالف: «نتابع النشاط الحوثي العدائي، وسنتخذ الإجراءات العملياتية المناسبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية».

اعتراض صاروخ باليستى

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلن التحالف العربي أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيًا أطلقته الميليشيا تجاه مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية.

وذكر التحالف العربي، في بيانه، الخميس، أن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية للميليشيا، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. 

من جانبه، أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأشد العبارات المحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة جازان السعويدة بصاروخ باليستي، مشيدًا في الوقت ذاته، بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراضه وتدميره قبل الوصول إلى هدفه.

ودعا الأمين العام، مجددًا، المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة من قبل ميليشيا الحوثي والموجهة إلى المدنيين والأعيان المدنية، مشددًا على موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت الذي يعتبر تلك الممارسات تحديًا سافرًا للقوانين والأعراف الإنسانية الدولية، وأن ما ترتكبه تلك الميليشيا «جرائم حرب»، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

كما أكد «العثيمين» تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها كافة الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية، في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

التحالف العربي طائرات مفخخة مليشيا الحوثي السعودية المليشيا الحوثية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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