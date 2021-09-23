العراق يسجل 2953 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة العراقية 2953 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في العراق إلى مليون و987 ألفًا و352 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة العراقية- في بيان لها اليوم الخميس، أنه جرى تسجيل شفاء 5 آلاف و335 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى مليون و882 ألفًا و596 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 21 ألفًا و993 حالة، وذلك بعد تسجيل 44 حالة وفاة جديدة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.