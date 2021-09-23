الإمارات والكويت تبحثان تعزيز التعاون في قطاع الفضاء

بحثت وكالة الإمارات للفضاء مع صلاح محمد البعيجان سفير الكويت لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، سبل تعزيز آفاق التعاون الفضائي بين البلدين بما يصب في صالح تسريع نمو قطاع الفضاء والعلوم والتقنيات والتطبيقات المرتبطة به في الدولتين.



ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد تطرق اللقاء إلى آخر مستجدات أعمال المجموعة العربية للتعاون الفضائي التي كانت الكويت من بين الدول المؤسسة لها، حيث كانت من أوائل المنضمين للمجموعة عند تأسيسها عام 2019.



وتضم المجموعة العربية للتعاون الفضائي في عضويتها 14 دولة، وهي بالإضافة إلى الإمارات والكويت، كل من السعودية، والبحرين، وعمان، والأردن، والجزائر، وتونس، والسودان، ومصر، ولبنان، والمغرب، والعراق، وموريتانيا.



ويأتي هذا اللقاء في إطار تعميق التعاون الفضائي وتبادل المعارف والخبرات والتعرف على الإمكانيات ومناقشة آخر المستجدات بالقطاع الفضائي في البلدين.

