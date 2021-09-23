الخميس 23 سبتمبر 2021
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فن

«الكرش» السبب.. ماجدة الرومى تكشف حقيقة فقدانها الوعى على المسرح

ماجدة الرومي
ماجدة الرومي

كشفت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي عن تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرضت لها، مساء أمس الأربعاء، خلال حفلها ضمن مهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن.

وقالت «الرومي»، في تصريحات لقناة «الشرق للأخبار» السعودية، إنها فقدت توازنها للحظات على المسرح، نافية ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية بشأن فقدانها الوعي، مؤكدة أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأرجعت أسباب الأزمة الصحية وشعورها بهبوط إلى عدم تناولها أي وجبة غذائية كاملة قبل حوالى 32 ساعة من موعد الحفل، قائلة: «أصررت على ارتداء فستاني الأسود الذي رأيتموني فيه وكان ضيّقاً جدًا، فقررت عدم تناول الوجبات الغذائية واكتفيت ببعض الفاكهة وقطعة من البسكويت من الساعة الرابعة بعد ظهر الثلاثاء حتى موعد الحفل». 

وأضافت أنّ «الطقس حارًا جدًا والإضاءة قوية وأنا متحمّسة كثيراً ومن دون أكل، كل هذه العناصر مجتمعة جعلتني أشعر بعدم التوازن»، متابعة: «كل ذلك حدث لأظهر دون كرش أو بطن، لكنني أعترف بأنها غلطة ولن أكررها أبداً».

وتابعت ماجدة الرومي: «يبدو أنني أصبت بهبوط في الضغط جراء ذلك، وعندما أعطوني كوباً من المياه والسكر ارتحت وعدت فوراً إلى المسرح، وكانت ليلة تاريخية غنيت فيها 25 أغنية».

وأشارت إلى أنها كادت تدمع عندما عادت إلى المسرح بعد دقائق ورأت الجمهور الكبير يقف مصفقاً بحرارة وفرِحًا لعودتها، مؤكدة: «هذه المحبة هي كنزي الحقيقي الذي أكبر فيه».

وذكرت أنها «المرة الأولى التي تصاب بهذه الحالة، وهي اليوم بصحة جيّدة جدًا ولا تعاني من أي أمراض في حياتها، وتمارس الرياضة، وتعتمد نظاماً غذائياً صحياً ككل الناس».

وُلدت ماجدة الرومي في بلدة "كفر شيما" بلبنان، وأصلها من مدينة صور، وهي ابنة عائلة موسيقية، فقد شبت وهي تغني، ووالدها هو حليم الرومي الذي كان وراء بروز أسطورة الغناء «فيروز»، عاش والدها في بداية حياته في فلسطين وترعرع فيها قبل أن ينتقل إلى مصر ويلتحق بمعهد الموسيقى العربية، وفي سنة 1950 التحق بمحطّة الشرق الأدنى للإذاعة العربية في بيروت.. كانت كلّما رآها أحد من الجيران يقول لها "غنّي لنا".. أوّل تسجيل غنائي لها هو ترتيل كنيسة حفظته عند الروم الكاثوليك بعنوان "ميلادك".

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