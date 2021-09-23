استجابة لـ«الدستور».. «صناع الخير» تتكفل بعلاج «الطفلة فريدة»

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية وهي مؤسسة متخصصة في تقديم الدعم لغير القادرين عن تبني حالة الطفلة فريدة بعد نشر قصتها على «الدستور».

وكلف مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء المؤسسة فريق عمل من المؤسسة بالتواصل الفوري مع أسرة فريدة لاتخاذ اللازم.

وقال عصام عبد الرحمن المستشار الإعلامي لـ"صناع الخير" في تصريح لـ"الدستور" إن المؤسسة سوف تتبنى حالة الطفلة فريدة مجانًا تماما وسوف يتم الكشف عليها يوم السبت المقبل وإجراء اللازم.

وكانت جدة الطفلة هند إسماعيل قالت: كل أمنيتي في الحياة إن أول حفيدة ليا تشوف زي باقيه الأطفال"، تقول هذه الكلمة وقلبها يعتصر من الحزن على حفيدتها الطفلة فريدة محمود البالغة من العمر شهرين التي لم ترى النور منذ ولادتها، يلعبونها لكنها لا تنتبه ولا تنظر وتكاد عينيها أن تغلق بسبب مرض تعاني منه، متمنية أن تصل استغاثتها للرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ويتم الاستجابة لعلاجها.

وأضاف إسماعيل لـ«الدستور»، إن حفيدتها فريدة تعاني من مرض في عينيها ولا تتمكن من الرؤية، العين الشمال للطفلة يوجد بها انفصال في الشبكية وتحتاج إلى عملية بتكلفة 35 ألف جنيه ونحن لا نملك هذا المبلغ حيث إنني سيدة على المعاش وابني والد الطفلة يعمل في وظيفة بسيطة وغير مؤمن عليه، لذلك كل ما نريده أن تعالج الطفلة على نفقة الدولة قائلة: «أنا معاشي 900 جنيه مش هيعملولها حاجة في ظل ظروفنا».

وتابعت جدة الطفلة خلال تصريحاتها أن العين اليمني الطفلة حدث بها نزيف وتليف، مردفة: "كل اللي محتاجينه إننا نلحق عينيها محتاجين نعمل العملية في أسرع وقت علشان الطفلة تتمكن من النظر قبل تدهور الحالة أكثر من ذلك".

اختتمت جدة الطفلة تصريحاتها قائلة: «يا رب حد يسمع صوتنا ويارب الرئيس يتعامل معاها على أنها بنته مثلما يفعل مع كل الحالات الإنسانية ويتم علاج الطفلة في أسرع وقت، حيث إن والدها في حالة نفسية سيئة بسبب مرضها ويريد أن تشفي ابنته وهي أول فرحته في الدنيا ولا يستطيع أن يراها تتعذب هكذا دون أن يستطيع فعل شيء لها».