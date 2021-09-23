بوتين: سنبذل قصارى جهدنا لمنع نسيان نتائج محاكمات نورنبرج

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده ستبذل قصارى جهدها لمنع نسيان نتائج محاكمات نورنبرج.

وأضاف بوتين، في برقية للمشاركين في مؤتمر "محاكمات نورنبرج ــ مصير ودور لينينجراد المحاصرة"، والتي نُشرت على موقع الكرملين، اليوم الخميس: "أن هذا المؤتمر مكرس للذكرى السنوية الخامسة والسبعين لمحاكمات نورنبرج، التي أصدرت حكما قانونيا وأخلاقيا بحق الجلادين النازيين والمتواطئين معهم".

وتابع: "من الدلائل القاطعة على فظاعة جرائم نظام هتلر يمكن ذكر حصار لينينجراد، الذي أدى إلى مقتل مئات الآلاف من سكانها من النساء والشيوخ والأطفال، بسبب الجوع والبرد والقصف المستمر".

وشدد بوتين على أن 8 سبتمبر 1941، التاريخ المأساوي لبداية حصار المدينة، يجعل المرء يتمعن في أحداث الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية) وفي معاناة وشجاعة الشعب السوفيتي، الذي سار في طريق التضحية والبطولة وتمكن بفضل وحدة أبنائه وقوة روحهم غير المسبوقة من سحق النازية.

وقال الرئيس الروسي: "واجبنا المشترك هو أن نتذكر هذا الإنجاز العظيم، وكذلك دروس الماضي، التي تدعونا إلى توخي اليقظة والتصدي بكل طريقة ممكنة للتطرف وكراهية الأجانب والتعصب القومي"، مؤكدا أن بلاده ستواصل دائما تبجيل صمود سكان لينينجراد خلال الحصار وستفعل كل ما في وسعها لضمان عدم نسيان نتائج محكمة نورنبرج وعدم تكرار مأساة الحرب العالمية الثانية أبدا.