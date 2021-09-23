أكاديمية للموهوبين.. حلم «عبدالرحمن» لعودة الموهوبين إلى الأضواء (صور)

يعمل مجموعة من الشباب الموهوبين في الرسم، على تدشين أكاديمية شبابية تسعى إلى البحث عن الشباب المصريين من أصحاب المواهب، لتنمية مهاراتهم وتقديمهم للجمهور من خلال المسابقات والمعارض، وإخراج مواهبهم المدفونة لترى النور.

بداية الحلم

عبدالرحمن ممدوح، صاحب الـ26 عاما، أحد الساعين لتدشين أكاديمية الموهوبين، كان مساره التعليمي بعيدًا عن الموهبة التي أحبّها (الرسم)، حيث كانت وجهته الجامعية في كلية الحقوق، لكنه قبل الرسم منذ 10 سنوات، كان يرسم وحيدًا معتمدًا على موهبته دون دراسة، قبل أن يتواصل مع أحد أساتذة كلية الفنون الجميلة، والذي أُعجب برسوماته، وبدأ يتردد الشاب على الكلية ويتعلم أكثر.

ميسي ـ رسومات عبد الرحمن ممدوح

مِن تعلم الرسم إلى تعليمه

مِن تعلم الرسم إلى تعليمه؛ كانت رحلة الشاب عبدالرحمن ممدوح، الذي بدأ يوجه ما استفاده ليمنحه لغيره من الساعين إلى التعلم، فاختار أن يُدرب غيره من الموهوبين، إلى جانب مشاركاته في معارض للرسم على مستوى الجمهورية، أو مسابقات في محافظته (المنوفية) والتي حصل في 10 مرات منها على المركز الأول على مستوى محافظته، ومن هنا بدأت أحلامه ورفاقه من الفنانين في توفير طريق يسلكه الباحثين عن تطوير أنفسهم وإخراج مواهبهم إلى الضوء.

رسومات عبد الرحمن ممدوح

أحلام الموهوبين

«أهدافنا أن نُساعد الموهوبين لكي يُظهروا إبداعاتهم، ونُوفر لهم كل ما يحتاجونه لكي يُبدعوا ويظهروا للفن سواء من خلال المعارض أو المسابقات» يقولها عبد الرحمن، موضحًا ما يأملون القيام به من خلال الأكاديمية، مضيفًا أنهم يأملون أن يتوسعوا فيما بعد، بأن تكون الأكاديمية ليست مقتصرة على الرسم فقط، لكنها تشمل المواهب من كافة المجالات المرتبطة بالفن، من تمثيل وغناء وكتابة، وغيرهم.

رسومات عبد الرحمن ممدوح

رسومات عبد الرحمن ممدوح

رسومات عبد الرحمن ممدوح

رسومات عبد الرحمن ممدوح

رسومات عبد الرحمن ممدوح

رسومات عبد الرحمن ممدوح

رسومات عبد الرحمن ممدوح

رسومات عبد الرحمن ممدوح

رسومات عبد الرحمن ممدوح

رسومات عبد الرحمن ممدوح

رسومات عبد الرحمن ممدوح

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