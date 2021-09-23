الخميس 23 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أكاديمية للموهوبين.. حلم «عبدالرحمن» لعودة الموهوبين إلى الأضواء (صور)

رسومات عبد الرحمن
رسومات عبد الرحمن ممدوح

يعمل مجموعة من الشباب الموهوبين في الرسم، على تدشين أكاديمية شبابية تسعى إلى البحث عن الشباب المصريين من أصحاب المواهب، لتنمية مهاراتهم وتقديمهم للجمهور من خلال المسابقات والمعارض، وإخراج مواهبهم المدفونة لترى النور.

بداية الحلم

عبدالرحمن ممدوح، صاحب الـ26 عاما، أحد الساعين لتدشين أكاديمية الموهوبين، كان مساره التعليمي بعيدًا عن الموهبة التي أحبّها (الرسم)، حيث كانت وجهته الجامعية في كلية الحقوق، لكنه قبل الرسم منذ 10 سنوات، كان يرسم وحيدًا معتمدًا على موهبته دون دراسة، قبل أن يتواصل مع أحد أساتذة كلية الفنون الجميلة، والذي أُعجب برسوماته، وبدأ يتردد الشاب على الكلية ويتعلم أكثر.

ميسي ـ رسومات عبد الرحمن ممدوح

مِن تعلم الرسم إلى تعليمه

مِن تعلم الرسم إلى تعليمه؛ كانت رحلة الشاب عبدالرحمن ممدوح، الذي بدأ يوجه ما استفاده ليمنحه لغيره من الساعين إلى التعلم، فاختار أن يُدرب غيره من الموهوبين، إلى جانب مشاركاته في معارض للرسم على مستوى الجمهورية، أو مسابقات في محافظته (المنوفية) والتي حصل في 10 مرات منها على المركز الأول على مستوى محافظته، ومن هنا بدأت أحلامه ورفاقه من الفنانين في توفير طريق يسلكه الباحثين عن تطوير أنفسهم وإخراج مواهبهم إلى الضوء.

رسومات عبد الرحمن ممدوح

أحلام الموهوبين

«أهدافنا أن نُساعد الموهوبين لكي يُظهروا إبداعاتهم، ونُوفر لهم كل ما يحتاجونه لكي يُبدعوا ويظهروا للفن سواء من خلال المعارض أو المسابقات» يقولها عبد الرحمن، موضحًا ما يأملون القيام به من خلال الأكاديمية، مضيفًا أنهم يأملون أن يتوسعوا فيما بعد، بأن تكون الأكاديمية ليست مقتصرة على الرسم فقط، لكنها تشمل المواهب من كافة المجالات المرتبطة بالفن، من تمثيل وغناء وكتابة، وغيرهم.

رسومات عبد الرحمن ممدوح
رسومات عبد الرحمن ممدوح
رسومات عبد الرحمن ممدوح
رسومات عبد الرحمن ممدوح
رسومات عبد الرحمن ممدوح
رسومات عبد الرحمن ممدوح
رسومات عبد الرحمن ممدوح
رسومات عبد الرحمن ممدوح
رسومات عبد الرحمن ممدوح
رسومات عبد الرحمن ممدوح
رسومات عبد الرحمن ممدوح

اقرأ أيضًا:

بيوت الشِعر صارت فنًا.. آلاء الحداد تحوّل القصائد إلى تماثيل مُبدعة

مواهب رسم فنون غناء مسابقات

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: ذروة الموجة الرابعة لكورونا خلال 3 أسابيع وهناك انخفاض فى الوفيات

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

محمود سعد يعلن وقف برنامجه «باب الخلق» على «النهار»

«حماية المستهلك» يبدأ استدعاء سيارات «كيا سبورتاج» من موديلات 2016 حتى 2021

«تعاون وإشادة وزيارة مرتقبة».. تفاصيل مؤتمر وزيرة الصحة والسفير الألماني

أقوال الشهود في اتهام عاطل وزوجته بتأجير نجليهما لآخرين لاستغلالهما في التسول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي ماهر

بيكا يتحدى داروين

د. أشرف الشامى

كبسولة سعادة «2»

د هند جاد

أنا مش حلمك الشرقى!

أسماء محفوظ

الميكافيلية دائمًا تنتصر

د. بهي الدين مرسي

عبقرية البدن

ثروت الخرباوي

حروب حقوق الإنسان لتفكيك الدول

ماجد حبته

الوباء والمناخ و... السد

جلال حمام

لماذا يرفض المشري انتخابات الرئاسة الليبية؟

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

«طيران العال» الإسرائيلية تُطالب بمزيد من المساعدات من الدولة

عون يترأس اجتماعا للوفد اللبناني إلى مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل

«الإفتاء الفلسطيني» يحذر من خطورة مشروع «التسوية الإسرائيلي» في القدس