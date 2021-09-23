وكيل الصحة بالشرقية يفتتح قاعة التدريب بمستشفى الصالحية

افتتح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قاعة التدريب والاجتماعات الجديدة بمستشفى الصالحية المركزي، لتدريب أطباء الزمالة المصرية، ومختلف الفرق الطبية بالمستشفى، بتكلفة تقديرية بلغت ١٠٠ ألف جنيه بالتعاون مع المجتمع المدني، كما شهد وكيل الوزارة اليوم العلمي الأول وورشة عمل لأطباء طب الأطفال والمبتسرين، للتدريب على تركيب أجهزة القسطرة الطرفية المركزية للأطفال المبتسرين، في حضور مديري الإدارات الفنية بالطب العلاجي، ومدير المستشفى، ومدربي الزمالة في تخصص طب الأطفال بالمستشفى، وأطباء الأطفال بالمستشفيات المختلفة بالمحافظة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أهمية التدريب والتعليم الطبي المستمر في رفع كفاءة أداء الأطباء والفرق الطبية، بما يساهم في تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى، والارتقاء بمستواها، مقدماً الشكر لجميع المشاركين في هذا العمل لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة.

وعقب ذلك اطمأن وكيل الوزارة على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بأقسام الاستقبال والطوارئ، والغسيل الكلوي، والحضانات، وحرص على الاستماع إلى مرضى الكلي، ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، ووجه بتوقيع الكشف الطبي علي إحدي الحالات ومناظرتها من خلال استشاري الباطنة، لشكواها من وجود آلام بالبطن، كما تفقد نقطة تمركز الفرقة الطبية المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بالمستشفى، والتأكد من انتظام سير العمل، وتسجيل المواطنين المترددين علي المستشفي علي السيستم وتطعيمهم دون وجود أي معوقات تؤثر علي العمل.

وفى سياق متصل، أشار الدكتور هشام مسعود إلى أن وزارة الصحة أعلنت أنها بصدد الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للاندرويد والايفون ليكون بمثابة جواز سفر صحي إلكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال ٣ ألوان (أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح)، وبذلك يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.