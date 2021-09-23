انطلاق الأنشطة التي ينظمها اتحاد طلاب جامعة سوهاج

انطلقت أولى فعاليات الأنشطة الطلابية، التي ينظمها اتحاد طلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع إدارة الاتحادات والأسر الطلابية بإدارة رعاية الشباب المركزية.

وبدأت الأنشطة بدورتين للكمبيوتر لتعليم أساسيات الحاسب والإنترنت، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس الجامعة.

وقال إن لهذه الدورات أهمية كبيرة في تطوير الطلاب، وإكسابهم مهارات جديدة تواكب تطورات العصر، وتساعدهم خلال العملية التعليمية، إلي جانب تأهيلهم لسوق العمل بعد التخرج.

ولفت الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه بالتوازي مع دورات الكمبيوتر يتم تنفيذ دورة أيضًا لتعليم السباحة تستهدف طلاب الجامعة، نظرًا لأهمية الرياضية وأثرها الإيجابي في تنمية القدرات البدنية للطلاب.

وأوضح الطالب محمد حمادة عبدالمنعم رئيس اتحاد طلاب الجامعة أن دورتي IC3 لتدريب الطلاب علي أساسيات الحاسب الآلي والإنترنت، يشارك بها ٤٥ طالبًا وطالبة، وتستمر حتي يوم ٣٠ سبتمبر الجاري، لافتًا إلي أن دورة تعليم مهارات السباحة يشارك بها ٤٠ طالبًا، وتستمر حتي يوم ٦ أكتوبر المقبل.