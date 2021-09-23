الخميس 23 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«التضامن»: اجتماع لتحديد موعد المرحلة الثانية لكارت الخدمات المتكاملة

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن بعض خدمات وزارة التضامن تتقاطع مع عدد من الوزارات، ومنها وزارة الصحة والسكان خاصة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى لكارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كانت للإعاقات الشديدة والواضحة.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى غنيمة مساعد وزيرة الصحة والسكان للطب العلاجي، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض بالوزارة، والدكتورة نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومدير المكتب الفني للوزيرة، والمهندس أيسم صلاح مستشار الوزيرة لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد زيدان مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، والمهندس أشرف طلعت مدير عام الشبكات بمركز المعلومات بالوزارة، وعبدالله جمعة مدير عام الإدارة العامة لعلاج المواطنين وشؤون السفر.

ومن جانب وزارة التضامن كل من أحمد درويش معاون وزيرة التضامن للتحول الرقمي، ورأفت شفيق مدير برنامج تكافل وكرامة، ومهندسة أمل حلمي استشاري قواعد بيانات ومسؤول الجودة بالوزارة.

واستعرضت القباج خلال الاجتماع أهم المشاكل والتحديات التي واجهت المرحلة الأولى لكارت الخدمات المتكاملة، والتي تمثلت في صعوبة الحصول على التقرير الطبي، نتيجة انشغال المستشفيات لمواجهة جائحة كورونا.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مع وزيرة الصحة مطلع أكتوبر المقبل بمقر وزارة التضامن لتحديد موعد إعلان فتح المرحلة الثانية لكارت الخدمات المتكاملة.

وأشارت القباج إلي أنه تم الاتفاق على الربط الشبكي بين  وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان لتبادل بيانات التطعيمات والحوامل التي تسجل على منظومة صحة المرأة  والتي تحتوي على البيانات الصحية لسيدات تكافل وكرامة، لأن ذلك يساعد في تطبيق المشروطية الصحية لأسر تكافل.

كما أكدت القباج أهمية ميكنة القومسيون الطبي وميكنة استمارة الكشف الطبي، وإعداد منصة إلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على موعد لإجراء الكشف الطبي، مشيرة إلى أنه تم تحميل المنصة والاستمارة بعد إجراءات عديدة وتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي.

محمد زيدان الكشف الطبى المواطنين وزارة الصحة وزيرة التضامن الاجتماعي برنامج تكافل وكرامة ذوى الاحتياجات الخاصة التضامن الاجتماعي المرحلة الثانية تكافل وكرامة

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