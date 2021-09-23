بعد تحذيرات «الصحة».. كيف تتجنب الإصابة بكورونا في الموجة الرابعة للفيروس؟



قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إن عدد الوفيات في الموجة الرابعة أقل مقارنة بكل الموجات السابقة، مرجعة السبب لكثافة تلقى اللقاحات.

وتوقعت الوزيرة بلوغ ذروة الموجة الرابعة خلال 3 - 4 أسابيع من الآن، ومن الممكن تكثيف التطعيمات يتلقيح نصف مليون مواطن يوميا فتنكسر الموجة باقل عدد إصابات.

وترصد"الدستور" نصائح تحميك من الإصابة بكورونا في الموجة الرابعة:

-ارتداء كمامة عند الخروج من المنزل أو أثناء التواجد في أماكن بها كثافة بشرية، كما ينصح بارتداء كمامتين عندما تشعر بأعراض برد.

-لابد من الحصول على اللقاح من خلال التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان.

-غسل يديك جيدا وكثيرا بالماء والصابون، أو دلّكهما بالكحول حتى تقتل الفيروسات التي قد تكون عالقة .

-الحفاظ على مسافة تباعدية بينك وبين زملائك في العمل، الجامعة او الشارع.

-عدم الوقوف في الأماكن المزدحمة

- تناول مشروبات معززة بالڤيتامينات

-التعرض لأشعة الشمس يوميًا، لإمداد الجسم بفيتامين د، الذي يقوي الجهاز المناعي.

-تعقيم الأسطح الشائعة الاستخدام تمامًا - أسطح العمل والحمامات وأجهزة التحكم عن بُعد والكمبيوتر.

- الحصول على قسط وافر من النوم لانه يزيد مناعتك.

كانت قد أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، استعداد مصر لدعم الدول الإفريقية بتوفير لقاح فيروس كورونا خلال شهر ونص، وذلك خلال مؤتمر لها اليوم مع فرانك هارتمان السفير الألماني لدى مصر، لاستعراض الجانبان سبل التعاون بين البلدين لتوفير لقاحات فيروس كورونا.

ولفتت الوزيرة إلى انخفاض معدل الوفيات بالموجة الرابعة لفيروس كورونا مقارنة بالموجات الثلاث التي شهدتها مصر على مدار الفترة الماضية بالتزامن مع التوسع في تلقي اللقاحات، مؤكدة استعداد وزارة الصحة والسكان لمواجهة الموجة الرابعة وتوافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية وكذلك الأكسجين الطبي بالمستشفيات، مشددة على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب زيادة الإصابات خلال ذروة الموجة الرابعة.