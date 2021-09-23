الخميس 23 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التيار الشعبي التونسي: التدابير الاستثنائية المعلنة من الرئيس خطوة ضرورية

قيس سعيد
قيس سعيد

قال التيار الشعبي التونسي، اليوم الخميس، إن "التدابير الاستثنائية المعلنة من رئيس الجمهورية قيس سعيد خطوة ضرورية كنا طالبنا بها لاستكمال المهام الوطنية التي نادى بها الشعب". 

وأشار التيار الشعبي التونسي في بيان له، إلى أن مهمة الحكومة المرتقبة تكمن بقطع سياسات المنظومة المنهارة، داعياً الرئيس التونسي لسرعة تشكيل حكومة مصغرة.

وأصدر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، الأربعاء، أمرا رئاسيا يتعلق بـتدابير استثنائية جديدة تتمثل في:

- مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.

- التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية.

- التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.

- مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

- تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

يذكر أن رئيس الدولة، كان أعلن مساء 25 يوليو الماضي، عن تدابير استثنائية بالاستناد الى الفصل 80 من الدستور، تتمثل بالخصوص في إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من الوزراء، وتجميد عمل مجلس نواب الشعب واختصاصاته لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة عن كل أعضائه.

كما أصدر مساء 23 اغسطس الماضي أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة وذلك إلى غاية إشعار آخر.

يشار الى أن الفصل 80 من الدستور ينص بالخصوص على أنه "لرئيس الجمهورية، في حالة خطرٍ داهمٍ مهددٍ لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدّولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية".

وطبقاً لذلك، ستتخذ شكل المراسيم النصوص المتعلقة بالموافقة على المعاهدات وتنظيم العدالة والقضاء وتنظيم الإعلام والصحافة والنشر، إضافة إلى تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والهيئات الدستورية، إلى جانب تنظيم الجيش الوطني والقانون الانتخابي والحقوق والحريات، والقانون الأساسي للميزانية ومراسيم أخرى تمس المؤسسات العمومية والوظائف العليا.

تونس التيار التونسي التدابير الاستثنائية قيس سعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: ذروة الموجة الرابعة لكورونا خلال 3 أسابيع وهناك انخفاض فى الوفيات

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

محمود سعد يعلن وقف برنامجه «باب الخلق» على «النهار»

«حماية المستهلك» يبدأ استدعاء سيارات «كيا سبورتاج» من موديلات 2016 حتى 2021

«تعاون وإشادة وزيارة مرتقبة».. تفاصيل مؤتمر وزيرة الصحة والسفير الألماني

أقوال الشهود في اتهام عاطل وزوجته بتأجير نجليهما لآخرين لاستغلالهما في التسول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي ماهر

بيكا يتحدى داروين

د. أشرف الشامى

كبسولة سعادة «2»

د هند جاد

أنا مش حلمك الشرقى!

أسماء محفوظ

الميكافيلية دائمًا تنتصر

د. بهي الدين مرسي

عبقرية البدن

ثروت الخرباوي

حروب حقوق الإنسان لتفكيك الدول

ماجد حبته

الوباء والمناخ و... السد

جلال حمام

لماذا يرفض المشري انتخابات الرئاسة الليبية؟

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

«طيران العال» الإسرائيلية تُطالب بمزيد من المساعدات من الدولة

عون يترأس اجتماعا للوفد اللبناني إلى مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل

«الإفتاء الفلسطيني» يحذر من خطورة مشروع «التسوية الإسرائيلي» في القدس