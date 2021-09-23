الخميس 23 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المشدد 5 سنوات لمتهم أحدث عاهة مستديمة لسيدة في دار السلام

السجن المشدد
السجن المشدد

قضت  محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جمال السمري، بمعاقبة  "و .ا" بالتعدي علي سيدة بسلاح أبيض بدار السلام  بالسجن المشدد 5 سنوات.

صدر الحكم  المحاكمة برئاسة المستشار جمال السمري، وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق، و مصطفي أنور مؤمن، و أمانة سر صبحي عبد الحميد، و محمد صابر.

- الاتهامات المسندة الي المتهم

و كشف أمر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات، أنه بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة تعدى على المجني عليها "هـ.ع"،  بأن كال لها ضربات باستخدام سلاح أبيض سنجه استقرت بيدها اليسرى فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها و هي حدوث كسر برأس عظمة المشطية الثابته للاصبع الأوسط الأيسرـ فترتب علي حدوثها إعاقة في منتصف حركة ثني المفصل المشطي للاصبع الأوسط وإعاقة في نهاية ثني المفصل السلامي الاول والثاني لذات الاصبع ،وتقدر نسبتها ب حوالي 5% على النحو المبين بالتحقيقات ، كما أحرز سلاح أبيض سنجه دون مسوغ قانوني.

- شهادة الشهود

و كشفت شهادة المجني عليها في القضية أنها علي أثر خلافات مالية بينها وبين المتهم تعدي عليها بالضرب باستعمال سلاح أبيض سنجه بأن كال لها عدة ضربات استقرت بيدها اليسري فأحدث إصابتها و تخلف من جارها عاهة مستديمة الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي.

 و شهد "م. ح" أنه أبصر واقعة التعدي علي زوجته المجني عليها حيث قام المتهم على أثر خلافات مالية بينها بالتعدي عليها باستخدام سلاح أبيض محدثا إصابتها في يدها اليسرى وتخلف لديها عاهة من جرائها، بينما أكد مجري التحريات بالقضية أن تحرياته توصلت لصحة ما جاء بأقوال المجني عليها. 

السجن المشدد 5 سنوات متهم عاهة مستديمة دار السلام

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وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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