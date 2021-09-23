رئيس جامعة دمنهور يتابع خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد

عقد مجلس جامعة دمنهور لشئون التعليم والطلاب، برئاسة الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة، جلسته الثانية للعام الجامعي ٢٠٢١- ٢٠٢٢، لمتابعة تنفيذ خطة الاستعداد للعام الجامعي الجديد.

ووجه الدكتور عبيد صالح، الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنًا الجهود فى مواجهة فيروس كورونا و توفير اللقاح لجميع المواطنين فالدولة المصرية منتجة للتحصين ضد فيروس كورونا لأول مرة .

ولفت إلى مصر حققت نتائج ايجابية فى معالجة أزمة وباء كورونا، بإشادة منظمة الصحة العالمية والعالم، مشيرًا إلى أهمية الحذر والترقب والاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.

واستعرض "صالح" الخطة الزمنية للعام الجامعي الجديد لعام ٢٠٢١- ٢٠٢٢ والتي تتمثل في: التأكيد على تجهيز الكليات وعمليات الصيانة الشاملة لكل كلية وخاصة الأسانسير وإتباع الإجراءات الإحترازية، عمل تطهير وتعقيم شامل لكل الكليات من قاعات ومدرجات ومعامل، إستقبال الطلاب الجدد وحسن التعامل معهم، وتوفير المطهرات وأدوات التعقيم فى جميع أنحاء الكليات بداية من بوابة الدخول ودورات المياه و التطهير والتعقيم الدورى لها، وتطبيق وتنفيذ أخذ اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد على جميع منتسبى الجامعة، والتوعية بأهمية الحصول على اللقاح ومدى فاعليته وتأثيره على الفرد والمجتمع ككل للحد من انتشار الفيروس، وتشغيل بوابات التعقيم وتوفير الكواشف الحرارية لجميع الكليات.