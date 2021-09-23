العراق يؤكد اكتمال الاستعدادات للانتخابات البرلمانية

قالت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، إن الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقررة في العاشر من أكتوبر المقبل، اكتملت.

وأضاف رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف - في كلمته خلال مؤتمر صحفي للمفوضية العليا للانتخابات، حسبما أفادت قناة “السومرية نيوز” الإخبارية اليوم الخميس - أن "المفوضية واجهت منذ تسلم مجلس مفوضيها الحالي مشاكل وتعقيدات عدة"، لافتًا إلى أن جميع مفردات العمل اكتملت، منها تحديث سجل الناخبين وطباعة بطاقاتهم.

وأعرب خلف عن أمله في مشاركة أكبر عدد من المواطنين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، معبرًا عن شكره للأمم المتحدة والحكومة لعملهم المستمر في سبيل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات ستعلن بعد 24 ساعة من انتهاء يوم الانتخابات.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد أكد أمس الأربعاء - خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش بمقر الأمم المتحدة في نيويورك - أن ضمان الانتخابات ونزاهتها أولوية قصوى، مشددا على أهمية الانتخابات المقبلة للشعب العراقي وضرورة توفير أقصى درجات النزاهة والعدالة والشفافية في إجرائها.

وعلى جانب آخر، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن أمن بلاده وضمان سيادته عنصران لا غنى عنهما لاستقرار المنطقة.

وذكر الرئاسة العراقية في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز"، اليوم الخميس - أن الرئيس صالح، استقبل في مقر إقامته في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان.

ولفت “صالح”، إلى مساعي العراق من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة وضمان سلامتها، وحرصه على أن يكون ساحةً لتلاقي مصالح الشعوب من أجل العمل والتنسيق المشترك في مواجهة تحديات الإرهاب والأوضاع الصحية وخطر التغير المناخي.

وشدد على أن استقرار العراق وأمنه وضمان سيادته عنصران لا غنى عنهما لاستقرار المنطقة.