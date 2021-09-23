محاور وأهداف وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة

استعرضت الدكتورة أميرة تاوضروس مديرة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، بجامعة القاهرة المحاور الرئيسة التي تعتمد عليها السياسة الجديدة للوحدة، وتتضمن محور التوعية الذي يهدف إلى رفع وعي جميع منتسبي الجامعة بقضايا العنف ضد المرأة وأشكاله وكيفية مجابهته، ومحور الدعم القانوني والنفسي بهدف وضع آلية للشكاوى داخل الجامعة، تتمثل في قيام الفتيات والسيدات اللاتي تعرضن لأحد أشكال العنف والإيذاء النفسي أو الجسدي بتقديم شكوى للوحدة، التي تتولى بدورها التحقيق فيها، وتوقيع عقوبات رادعة على من يثبت تورطه، بالإضافة إلى محور التمكين الذي يستهدف تمكين الفتاة من الدفاع عن نفسها، ومعرفة حقوقها وكيفية الحصول عليها، وتمكين الطالبات من الاستقلال المادي من خلال تنظيم ورش عمل تدريبية لهن على بعض الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة.

وأظهرت الدكتورة أميرة تاوضروس، خلال المؤتمر الختامي لمشروع حرم جامعى آمن بجامعة القاهرة مدى نجاح الوحدة في تحقيق هذه المحاور الثلاثة الأساسية لها من خلال عدة أنشطة، من بينها فعاليات أسبوع استقبال الطلاب الجدد بالجامعة والتي تمثلت في عرض أفلام تعريفية بالوحدة، وتوزيع استمارات تطوع واشتراك بالوحدة للطلاب الجدد، وبعض المنشورات التوعوية والتعريفية بمفاهيم العنف وأشكاله وطرق مجابهته وآلية الشكاوى بالوحدة، وتنظيم دورات تدريبية بالاشتراك مع مفوضية الاتحاد الأوروبي والمجلس الثقافي البريطاني، وإطلاق العديد من المسابقات الفنية في إطار موضوع العنف ضد المرأة، وإقامة يوم رياضي للطلاب بملاعب الجامعة، بهدف تنمية مهارات العمل والتعاون المشترك بين الجنسين في روح الفريق، بالإضافة إلى عقد العديد من الندوات بمختلف الكليات حول التوعية بقضايا المرأة، وتنظيم حفل ختام فعاليات الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، كما مثلت الوحدة جامعة القاهرة في زيارة للمملكة المتحدة لتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية والجامعات البريطانية في مجال توفير حرم جامعي آمن للمرأة، وتنظيم العديد من الفعاليات عبر الإنترنت من بينها إطلاق حملة إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي للتوعية بالعنف الإلكتروني، وتنظيم دورات تدريبية ومناظرات إلكترونية للطلاب بالإضافة إلى تدريب أفراد الأمن الإداري ومحاميات الوحدة على التحقيق.

من جانبها، شاركت الدكتورة شيماء نجم بكلمة نيابة عن الدكتورة مايا مرسي مديرة المجلس القومي للمرأة، إن المجلس القومي للمرأة لديه عدة منطلقات أساسية للعمل، من بينها الدستور المصري الذي نص في أكثر من 20 مادة على حقوق المرأة، واستراتيجية مصر لتمكين المرأة 2030 والتي شملت عدة محاور أهمها محور العنف ضد المرأة، موضحة أن المجلس يهدف إلى إيجاد آلية مشتركة مع الجامعات لحماية المرأة وتوضيح أنواع العنف ضدها وكيفية مواجهته، وعقد العديد من اللقاءات وورش العمل، موضحة أن عدد الوحدات بلغ 23 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة على مستوى الجامعات المصرية.

وأشارت، إلى أن من أهم أهداف الوحدات بالجامعات، الإفادة في حصر المشاكل الخاصة بالمرأة، وعمل توعية بقضايا العنف ضدها، وتدريب الفتيات والسيدات على طريقة الدفاع عن النفس، مؤكدة أن هذه المؤشرات تساهم في تقدم الدولة المصرية في التقرير الدولي للتنمية البشرية، وفي مؤشر المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص والتعامل مع قضايا العنف بالشكل الأمثل.