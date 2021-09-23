الخميس 23 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«غرامات الإعلانات» تحبس موظف محليات بالإسكندرية

حبس موظف
حبس موظف

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حجز موظف بأحد أحياء المدينة، على ذمة التحقيقات،  لاتهامه باستغلال طبيعة عمله وتحصيل غرامات الإعلانات المخالفة والمقامة بدون ترخيص بالشوارع والميادين العامة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي الاوراق والمستندات لفحصها.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الاسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية أكدتها التحريات بقيام موظف بأحد الأحياء بالإسكندرية، باستغلال طبيعة عمله وتحصيل غرامات الإعلانات المخالفة والمقامة بدون ترخيص بالشوارع والميادين العامة، وكذا فوائد التأخير عن المديونيات المستحقة على الوكالات الإعلانية المخالفة، وقام بتحصيل مبلغ مالى واختلاسه لنفسه وعدم توريده للخزينة "محل عمله"، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم عمل كمين والقي القبض عليه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قاضي المعارضات بمحكمة جنح الجمرك بالإسكندرية، قد قرر تجديد حبس 2 من مسئولي إعلانات بحي الجمرك 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بإهدار 4.5 مليون جنيه،  عقب انتهاء أعمال اللجنة المشكلة لحصر مديونات الوكالات الإعلانية القومية والخاصة بنطاق حي الجمرك في الفترة من 2013 إلى 2019، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وطلب الاوراق والمستندات لفحصها.
 

تحقيق النيابة مدير بالاسكندرية منظم ابو خزينة موظف

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: ذروة الموجة الرابعة لكورونا خلال 3 أسابيع وهناك انخفاض فى الوفيات

وزيرة الصحة: اعتماد لقاح «سينوفاك المصري» للسفر في 12 دولة أوروبية

«سقوط طوق الياسمين».. تفاصيل 10 دقائق صمت فيها جمهور ماجدة الرومي

مواعيد تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2021

هنا نشأ حارس مصر الأمين.. «الدستور» داخل مسقط رأس المشير طنطاوي (فيديو)

بروتوكول تعاون بين «التموين» «والبريد» بشأن خدمات السجل التجاري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي ماهر

بيكا يتحدى داروين

د. أشرف الشامى

كبسولة سعادة «2»

د هند جاد

أنا مش حلمك الشرقى!

أسماء محفوظ

الميكافيلية دائمًا تنتصر

د. بهي الدين مرسي

عبقرية البدن

ثروت الخرباوي

حروب حقوق الإنسان لتفكيك الدول

ماجد حبته

الوباء والمناخ و... السد

جلال حمام

لماذا يرفض المشري انتخابات الرئاسة الليبية؟

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

عون يترأس اجتماعا للوفد اللبناني إلى مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل

«الإفتاء الفلسطيني» يحذر من خطورة مشروع «التسوية الإسرائيلي» في القدس

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية