«غرامات الإعلانات» تحبس موظف محليات بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حجز موظف بأحد أحياء المدينة، على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستغلال طبيعة عمله وتحصيل غرامات الإعلانات المخالفة والمقامة بدون ترخيص بالشوارع والميادين العامة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي الاوراق والمستندات لفحصها.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الاسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية أكدتها التحريات بقيام موظف بأحد الأحياء بالإسكندرية، باستغلال طبيعة عمله وتحصيل غرامات الإعلانات المخالفة والمقامة بدون ترخيص بالشوارع والميادين العامة، وكذا فوائد التأخير عن المديونيات المستحقة على الوكالات الإعلانية المخالفة، وقام بتحصيل مبلغ مالى واختلاسه لنفسه وعدم توريده للخزينة "محل عمله"، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم عمل كمين والقي القبض عليه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قاضي المعارضات بمحكمة جنح الجمرك بالإسكندرية، قد قرر تجديد حبس 2 من مسئولي إعلانات بحي الجمرك 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بإهدار 4.5 مليون جنيه، عقب انتهاء أعمال اللجنة المشكلة لحصر مديونات الوكالات الإعلانية القومية والخاصة بنطاق حي الجمرك في الفترة من 2013 إلى 2019، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وطلب الاوراق والمستندات لفحصها.

