إزالة 8 تعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة بأسيوط

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط من إزالة 8 حالات تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بقرى ومراكز المحافظة ضمن حملات الموجة الـ18 لإزالة جميع التعديات على أراضي زراعية وأملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها مع التأكيد على تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة.

حملة إزالة بأسيوط

وشدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على عدم التهاون أو التقاعس في إزالة مباني مخالفة دون استثناء والتصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على ان يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملة إزالة بأسيوط

وأوضح المحافظ أن حملات اليوم قد تمكنت من إزالة 8 حالات تعدي على أراضي زراعية بقرى مركزي أبنوب والفتح على مساحة تصل إلى 32 متر مربع و 45 فدان و 2 قيراط ليصل إجمالي ما تم إزالته منذ بداية تنفيذ المرحلة الأولى للموجة الـ18 للإزالات حتى الآن 243 حالة إزالة بإجمالي مساحة 13719 مترا مربعا مباني و80 فدانا و6 قراريط و12 سهما زراعيا، لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن حيث تابع العميد محمد صلاح أبوكريشة سكرتير عام مساعد المحافظة حملات وأعمال الإزالة لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركزي الفتح وأبنوب.

حملة إزالة بأسيوط

ووجه محافظ أسيوط قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والاحياء بتكثيف حملات الإزالة وفقًا للخطة الموضوعة لاستهداف إزالة كافة مخالفات البناء بدون ترخيص وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بناءاً على توجيهات القيادة السياسية للدولة، كما كلف لجنة من المتابعة الميدانية للمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المعتدين ومحاسبة المقصرين من المسئوليين في أداء عملهم والتعامل بكل حسم مع كافة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بصورة فورية والتصدى لأي محاولة يقوم بها المخالفون وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية طبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية واستمرار تنفيذ حملات الرصد والإزالة الفورية في المهد للقضاء على كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

حملة إزالة بأسيوط

وأشار الى المتابعة الدورية والرصد المستمر لتنفيذ الإزالات أولاً بأول تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون كما أعلن عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.