الخميس 23 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 8 تعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة بأسيوط

حملة إزالة بأسيوط
حملة إزالة بأسيوط

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط من إزالة 8 حالات تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بقرى ومراكز المحافظة ضمن حملات الموجة الـ18 لإزالة جميع التعديات على أراضي زراعية وأملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها مع التأكيد على تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة.

WhatsApp Image 2021-09-23 at 12.35.29 PM
حملة إزالة بأسيوط

وشدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على عدم التهاون أو التقاعس في إزالة مباني مخالفة دون استثناء والتصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على ان يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

WhatsApp Image 2021-09-23 at 12.35.23 PM
حملة إزالة بأسيوط

وأوضح المحافظ أن حملات اليوم قد تمكنت من إزالة 8 حالات تعدي على أراضي زراعية بقرى مركزي أبنوب والفتح على مساحة تصل إلى 32 متر مربع و 45 فدان و 2 قيراط ليصل إجمالي ما تم إزالته منذ بداية تنفيذ المرحلة الأولى للموجة الـ18 للإزالات حتى الآن 243 حالة إزالة بإجمالي مساحة 13719 مترا مربعا مباني و80 فدانا و6 قراريط و12 سهما زراعيا، لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن حيث تابع العميد محمد صلاح أبوكريشة سكرتير عام مساعد المحافظة حملات وأعمال الإزالة لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركزي الفتح وأبنوب.

WhatsApp Image 2021-09-23 at 12.35.26 PM
حملة إزالة بأسيوط

ووجه محافظ أسيوط قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والاحياء بتكثيف حملات الإزالة وفقًا للخطة الموضوعة لاستهداف إزالة كافة مخالفات البناء بدون ترخيص وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بناءاً على توجيهات القيادة السياسية للدولة، كما كلف لجنة من المتابعة الميدانية للمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المعتدين ومحاسبة المقصرين من المسئوليين في أداء عملهم والتعامل بكل حسم مع كافة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بصورة فورية والتصدى لأي محاولة يقوم بها المخالفون وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية طبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية واستمرار تنفيذ حملات الرصد والإزالة الفورية في المهد للقضاء على كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

WhatsApp Image 2021-09-23 at 12.35.25 PM
حملة إزالة بأسيوط

وأشار الى المتابعة الدورية والرصد المستمر لتنفيذ الإزالات أولاً بأول تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون كما أعلن عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.

اسيوط محافظة اجراءات بدون ترخيص محافظ أسيوط محافظة أسيوط أملاك الدولة الإجراءات القانونية اللواء عصام سعد

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: ذروة الموجة الرابعة لكورونا خلال 3 أسابيع وهناك انخفاض فى الوفيات

وزيرة الصحة: اعتماد لقاح «سينوفاك المصري» للسفر في 12 دولة أوروبية

«سقوط طوق الياسمين».. تفاصيل 10 دقائق صمت فيها جمهور ماجدة الرومي

مواعيد تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2021

هنا نشأ حارس مصر الأمين.. «الدستور» داخل مسقط رأس المشير طنطاوي (فيديو)

بروتوكول تعاون بين «التموين» «والبريد» بشأن خدمات السجل التجاري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي ماهر

بيكا يتحدى داروين

د. أشرف الشامى

كبسولة سعادة «2»

د هند جاد

أنا مش حلمك الشرقى!

أسماء محفوظ

الميكافيلية دائمًا تنتصر

د. بهي الدين مرسي

عبقرية البدن

ثروت الخرباوي

حروب حقوق الإنسان لتفكيك الدول

ماجد حبته

الوباء والمناخ و... السد

جلال حمام

لماذا يرفض المشري انتخابات الرئاسة الليبية؟

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

عون يترأس اجتماعا للوفد اللبناني إلى مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل

«الإفتاء الفلسطيني» يحذر من خطورة مشروع «التسوية الإسرائيلي» في القدس

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية