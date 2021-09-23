محافظ أسيوط: إنشاء 86 مدرسة بـ389 مليون جنيه ضمن «حياة كريمة»

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، يرافقه اللواء يسرى عبدالله، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية أعمال إنشاء مدرسة عمر طه للتعليم الاساسي بقرية الواسطى التابعة لمركز الفتح، ضمن المشروعات التي تنفذها الهيئة بالمحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، والتي تستهدف القرى الأكثر احتياجًا ضمن برنامج سد الفجوات التنموية وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030م.

وتفقد المحافظ ومرافقوه أقسام مدرسة عمر طه للتعليم الأساسي والتي يجري إنشاؤها بطاقة 15 فصلا دراسيا، بالإضافة إلى الفراغات التكميلية بتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين جنيه، والتي ينفذها ويشرف عليها هيئة الأبنية التعليمية، حيث تمثل المدرسة إضافة متميزة لمنظومة التعليم وتساهم بشكل كبير في استيعاب طلاب التعليم الأساسي في المناطق المحيطة وتابع المحافظ معدلات التنفيذ، مشددًا على مراعاة المواصفات الفنية في التنفيذ وفقًا للخطة الزمنية.

وقال محافظ أسيوط، إن المدارس الجديدة التي يجرى تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصرى والمبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة يبلغ عددها 86 مدرسة بواقع 1227 فصلا دراسيا بتكلفة 388 مليون و700 ألف جنيه منهم 41 مدرسة تم الاستلام الابتدائي لهم بواقع 583 فصلا دراسيا بتكلفة 194 مليون و300 ألف جنيه و38 مدرسة جاري العمل بها بواقع 549 فصلا دراسيا بتكلفة 194 مليون و400 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه يجري العمل في خطة إنشاءات الهيئة لعام 2021/2022 بعدد 72 مدرسة بواقع 1145 فصل دراسي بتكلفة 360 مليون و400 ألف جنيه منهم 7 مدارس جاري تسليم الموقع، لافتًا إلى أن ما شهدته الدولة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي ومسيرة الإنجازات لكافة المشروعات القومية والخدمية والتنموية التي تمت والتى يجرى تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه تعد تحديًا غير مسبوق.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة