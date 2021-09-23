محافظ مطروح يوافق على الشروط المنظمة للالتحاق بمدرسة براني الثانوية الزراعية الجديدة

وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على الشروط المنظمة، للالتحاق بمدرسة براني الفنية الزراعية المشتركة الجديدة، بنظام الثلاث سنوات لهذا العام 2021 - 2022 تخصص تنمية المراعي والثروة الحيوانية كأول تخصص من نوعه على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بعد موافقة وزارة التربية والتعليم على فتح المدرسة هذا العام في إطار دعم التعليم الفني باعتباره القاطرة البشرية لتحقيق التنمية الشاملة وخدمة المجتمع المحلي، وذلك وفق بروتوكول التعاون المشترك والمثمر بين محافظة مطروح ومديرية التربية والتعليم بمطروح ومركز تنمية موارد مطروح خلال الشهر الماضي.

شروط القبول بالمدرسة

وأوضح عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن شروط القبول بالمدرسة تضمنت، أن يكون الطالب مصري الجنسية، أن يكون من ابناء مطروح الحاصلين علي الشهادتين الابتدائية والإعدادية من محافظة مطروح، الحصول على مجموع الإعدادية في ذات العام لايقل عن 175 درجه من ادارة براني التعليمية فقط، ألا يزيد السن في 1 /10/ 2021 عن 18 عاما.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن الشروط تضمنت اجتياز الاختبار الالكتروني، اجتياز المقابلة الشخصية و كشف الهيئة بنجاح، يتم قبول عدد 20 طالب و 20 طالبة، وسيتم الاعلان عن مواعيد تقديم الملفات والاختبارات والمقابلات على صفحه مديريه التربية والتعليم بمطروح .

وتابع "سلامة" أن المستندات المطلوبه هي “ صوره طبق الاصل من الشهادة الإعدادية 2021 موضح بها الدرجات لكل مادة، صورة من شهادة الابتدائية، صورة من شهادة ميلاد الطالب، صوره شخصيه للطالب، شهاده حسن سير وسلوك من المدرسة الاعدادية (أصل)، مؤكدا أن تقدم ملفات الطلاب مستوفاه الشروط بإدارة براني التعليمية من قبل أولياء الأمور ولا ينظر لأي ملف يقدم مباشره للمدرسة.