الخميس 23 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس عاطل ضبط بحوزته 470 طربة «حشيش» فى العامرية

حبس عاطل
حبس عاطل

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازته 470 طربة حشيش، بقصد ترويجها على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص لبيان إن كانت مادة مخدرة من عدمه.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، بمزاولة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة على عملائه بدائرة قسم شرطة العامرية أول. 

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعمل كمين بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، وألقي القبض على المتهم حال تواجده بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 470 طربة من مخدر الحشيش وزنت 47 كيلوجرامًا، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها على عملائه للتربح منها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

مخدرات تحقيق النيابة ازمة حبس تنسيق

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