بعد انتشاره بين الأطفال في أمريكا.. ما هو الفيروس المخلوي التنفسي؟

أصدرت منظمة الصحة العالمية بالأمس تقريرا عن فيروس جديد ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية، ينتشر بين الأطفال ويسمى RSV أو الفيروس المخلوي التنفسي.

وتستعرض "الدستور" في التقرير التالي ما هو الفيروس المخلوي التنفسي وأعراضه وفقًا لموقع health الطبي.

ما هو فيروس RSV؟

هو فيروس تنفسي شائع يسبب عادة أعراض خفيفة تشبه أعراض نزلات البرد، يتعافى معظم الأشخاص في غضون أسبوع أو أسبوعين، لكن الفيروس المخلوي التنفسي يمكن أن يكون خطيرًا خاصة عند الرضع وكبار السن وهو السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب القصيبات "التهاب المجاري الهوائية الصغيرة في الرئة" والالتهاب الرئوي لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة في الولايات المتحدة.

أعراضه:

عادة ما تظهر الأعراض على الأشخاص المصابين بفيروس RSV في غضون من 4 إلى 6 أيام بعد الإصابة وتشمل:

سيلان الأنف.

قلة الشهية.

السعال.

العطس.

حمى.

صفير.

تظهر هذه الأعراض عادة على مراحل وليس كلها مرة واحدة في الأطفال الصغار جدًا المصابين بفيروس RSV قد تكون الأعراض الوحيدة هي التهيج ونقص النشاط وصعوبة التنفس.

كيفية العدوى به:

يمكن أن ينتشر RSV عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس في مكان به ناس.

عند لمس سطح به الفيروس، ثم لمس الوجه قبل غسل اليدين.

تقبيل احد مصاب، عادة ما يكون الأشخاص المصابون بفيروس RSV معديين لمدة ممن 3 إلى 8 أيام.

ومع ذلك ، يمكن لبعض الأطفال والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة الاستمرار في نشر الفيروس حتى بعد توقف ظهور الأعراض ، لمدة تصل إلى 4 أسابيع.

غالبًا ما يتعرض الأطفال للإصابة بالفيروس خارج المنزل، يمكنهم بعد ذلك نقل الفيروس إلى أفراد الأسرة الآخرين.

يمكن لفيروس RSV البقاء على قيد الحياة لعدة ساعات على الأسطح الصلبة مثل الطاولات وقضبان سرير الأطفال، ويعيش عادة على الأسطح الناعمة مثل الأنسجة واليدين لفترات زمنية أقصر.

يمكن أن يصاب الأشخاص في أي عمر بعدوى أخرى بفيروس RSV ، لكن العدوى تكون أقل حدة بشكل عام.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به:

الأطفال الصغار الذين يعانون من أمراض القلب الخلقية منذ الولادة أو أمراض الرئة المزمنة.

الأطفال الصغار الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة بسبب حالة طبية أو علاج طبي.

البالغون الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

كبار السن وخاصة أولئك الذين يعانون من أمراض القلب أو الرئة.

الوقاية من الفيروس:

غسل اليدين كثيرًا:

يجب غسل اليدين كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، وساعد الأطفال الصغار على فعل الشيء نفسه.

استخدام معقم اليدين المعتمد على الكحول.

إبعاد اليدين عن الوجه.

تجنب لمس العينين والأنف والفم بأيدي غير مغسولة.

تجنب الاتصال الوثيق مع المرضى.

تجنب الاتصال الوثيق مع اى احد مثل التقبيل، ومشاركة الأكواب أو أواني الأكل مع الأشخاص الذين يعانون من أعراض تشبه أعراض الزكام.

تغطية الفم والأنف بمنديل ورقي أو بأكمام القميص عند السعال أو العطس.

- تنظيف وتطهير الأسطح والأشياء التي يلمسها الأشخاص بشكل متكرر، مثل الألعاب ومقابض الأبواب والأجهزة المحمولة.