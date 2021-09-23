الخميس 23 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 3 أطنان دقيق وسكر مجهول المصدر بالبحيرة

دقيق
دقيق

وجه اللواء هشام آمنة  محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وضبط الأسواق مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

وقامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مديرية التموين ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك وإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة وإدارة تموين رشيد والوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، بحملة مكبرة على الأسواق أسفرت عن ضبط: مصنعين حلويات بدون سجل صناعى وتم التحفظ على 500 كجم سكر، 50 شيكارة دقيق زنة الواحدة 50 كجم بإجمالي 2500 كجم مجهول المصدر وكميات من المنظفات منتهية الصلاحية داخل إحدي محلات بيع المواد الغذائية.

كما تم تحرير 10 محاضر لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية بإجمالي 10 كجم لمحلات جزارة، وضبط كميات سجق ولحوم غير مدون عليها أي بيانات بمحل لحوم مجمدة، كميات من المنظفات منتهية الصلاحية بمحل بيع منظفات.

كما تم تحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار قطاع جهاز حماية المستهلك بمدينة دمنهور: تحرير 7 محاضر ضد محلات متنوعه لعدم الإعلان عن الاسعار وعدم الاحتفاظ بدفتر فواتير ضريبيه وعدم الإعلان عن سياسه الاستبدال والاسترجاع، وتحرير اعلانين مضلل ضد مركز صيانه أجهزة تكييف ومحل اجهزه ومفروشات ،محضر ضد قاعه أفراح لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازيه لجائحه كورونا

كما سحب عدد ١٠  عينة مختلفة لارسالها للمعامل تحرير عدد  ١٥ محضر جنح صحية و إعدام ١٠ كجم مخللات لتغيير في خواصها الطبيعية

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الأسواق مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وتم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المتهمين والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهمين.

مباحث التموين حماية المستهلك محافظ البحيرة لحوم مجمدة مديرية الصحة الصلاحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر بالدرجات نتيجة الدور الثاني

بعد إطلاق سراحه.. لحظة اختطاف طفل الهرم (فيديو)

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2021.. والأوراق المطلوبة للتقديم

حقيقة دفع 5 جنيهات على كل 500 جنيه تُسحب من ماكينة الصراف الآلي

لينك تظلمات نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

السجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لأب باع طفله في الطالبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي ماهر

بيكا يتحدى داروين

د. أشرف الشامى

كبسولة سعادة «2»

د هند جاد

أنا مش حلمك الشرقى!

أسماء محفوظ

الميكافيلية دائمًا تنتصر

د. بهي الدين مرسي

عبقرية البدن

ثروت الخرباوي

حروب حقوق الإنسان لتفكيك الدول

ماجد حبته

الوباء والمناخ و... السد

جلال حمام

لماذا يرفض المشري انتخابات الرئاسة الليبية؟

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية

«خطة بديلة» مع إيران.. ماذا حدث فى الاجتماع السرى بين إسرائيل وأمريكا؟

إصابة صحفى بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق نابلس