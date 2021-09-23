ضبط 3 أطنان دقيق وسكر مجهول المصدر بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وضبط الأسواق مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

وقامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مديرية التموين ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك وإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة وإدارة تموين رشيد والوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، بحملة مكبرة على الأسواق أسفرت عن ضبط: مصنعين حلويات بدون سجل صناعى وتم التحفظ على 500 كجم سكر، 50 شيكارة دقيق زنة الواحدة 50 كجم بإجمالي 2500 كجم مجهول المصدر وكميات من المنظفات منتهية الصلاحية داخل إحدي محلات بيع المواد الغذائية.

كما تم تحرير 10 محاضر لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية بإجمالي 10 كجم لمحلات جزارة، وضبط كميات سجق ولحوم غير مدون عليها أي بيانات بمحل لحوم مجمدة، كميات من المنظفات منتهية الصلاحية بمحل بيع منظفات.

كما تم تحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار قطاع جهاز حماية المستهلك بمدينة دمنهور: تحرير 7 محاضر ضد محلات متنوعه لعدم الإعلان عن الاسعار وعدم الاحتفاظ بدفتر فواتير ضريبيه وعدم الإعلان عن سياسه الاستبدال والاسترجاع، وتحرير اعلانين مضلل ضد مركز صيانه أجهزة تكييف ومحل اجهزه ومفروشات ،محضر ضد قاعه أفراح لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازيه لجائحه كورونا

كما سحب عدد ١٠ عينة مختلفة لارسالها للمعامل تحرير عدد ١٥ محضر جنح صحية و إعدام ١٠ كجم مخللات لتغيير في خواصها الطبيعية

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الأسواق مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وتم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المتهمين والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهمين.