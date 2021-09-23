الخميس 23 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف» تترجم خطبة «المواساة في القرآن الكريم» إلى 11 لغة أجنبية

الأوقاف
الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن ترجمة خطبة، الجمعة غدا، " المواساة في القرآن الكريم" إلى 11 لغة أجنبية، و للإطلاع على خطبة الجمعة مترجمة بـ11 لغة أجنبية من خلال الرابط التالي.

http://ar.awkafonline.com/?p=141377

وقالت وزارة الأوقاف إن ذلك يأتي في إطار واجبها التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف ، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين ، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.


وكذلك في ضوء ما قررته وزارة الأوقاف المصرية من نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًّا، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيًّا.

 وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة جمعة غدا، تحت عنوان: «المواساة في القرآن الكريم»، وأكدت الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، معربة عن ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وشددت وزارة الأوقاف مجددا على ضرورة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا في المساجد، مع الحرص على مسافات التباعد اللازمة بين المصلي، داعية المواطنين إلى الالتزام بارتداء الكمامات داخل المسجد. 

كما نشر الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف “ أوقاف أونلاين” خطبة الجمعة مكتوبة للتيسير على أئمة الوزارة الإطلاع على نص الخطبة وتيسيرا على المكفوفين أتاحت “ الأوقاف” نص خطبة الجمعة مسموعة أيضا. 

خطبة الجمعة المواساة في القرآن الكريم وزارة الأوقاف ترجمة ”المواساة في القرآن الكريم “ نشر مكارم الأخلاق القيم الإنسانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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