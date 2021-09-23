177 وفاة وأكثر من 17 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الفلبين

سجلت الفلبين، 17 ألفًا و411 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى مليونين و434 ألفًا و753 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الفلبينية، حسبما ذكرت صحيفة "فلبين ستار" الفلبينية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- أنه خلال الفترة نفسها تم تسجيل 177 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 37 ألفًا و405 حالات.

وتعافى على مدار أمس 14 ألفًا و90 شخصًا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى مليونين و231 ألفًا و558 شخصًا.

وفي وقت سابق، أكد قصر "مالاكانانج" الرئاسي في الفلبين، أنه تم تطعيم 19 مليونًا و376 ألفًا و832 شخصًا بشكل كامل ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، وهو ما يمثل نحو ربع الفئة المستهدفة لتحقيق مناعة القطيع.

ونقلت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الخميس، عن المتحدث باسم القصر الرئاسي، هاري روك، قوله - إنه تم توزيع 6. 42 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى الآن، من بينها حوالي 2. 23 مليون تم استخدامها كجرعة أولى.

وتهدف الحكومة إلى تطعيم ما يصل إلى 70% من سكان البلاد البالغ عددهم 109 ملايين قبل نهاية العام، لتحقيق مناعة قطيع وإعادة فتح الاقتصاد بأمان.

يشار إلى أن الفلبين - التي تكافح إحدى أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا في آسيا، قد سجلت حوالي 4. 2 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بما في ذلك حوالي 37 ألف حالة وفاة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.