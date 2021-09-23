الخميس 23 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انطلاق قافلة جامعة عين شمس لمحافظة البحيرة.. اليوم

قافلة جامعة عين شمس
قافلة جامعة عين شمس

انطلقت صباح اليوم، قافلة جامعة عين شمس التنموية لخدمة أهالي محافظة البحيرة مركز أبو حمص قرية جواد حسني وتوابعها، وذلك تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، وينظمها قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع وإشراف عام الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف إداري سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون القطاع.

وتباشر القافلة أعمالها ليوم واحد، بهدف تقديم الخدمة الطبية المجانية للمواطنين من خلال نخبة من الأطباء المتخصصين من كلية الطب جامعة عين شمس، وكذلك فتح فصول محو الأمية من خلال مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس بالتعاون مع جامعة دمنهور في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة واستمراراً لسلسلة القوافل التي تنظمها جامعة عين شمس لمختلف محافظات وقرى مصر.

وكانت قد شهدت القافلة الطبية التوعوية الشاملة المخصصة للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة و أسرهم و التي نظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس إقبالا شديدا من الأهالى.

ونجحت القافلة التي أقيمت بحي الموسكي في جذب عدد كبير من راغبي الخدمة المقدمة من مجموعة متميزة من الأطباء والأخصائيين العاملين بمركز رعاية الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة في مختلف التخصصات المقدمة للأطفال وأسرهم وعلى رأسهم الدكتور احمد الكحكي مدير مركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. 

وتميزت القافلة بتقديم خدمات طبية متكاملة تشخيصية وعلاجية مجانية في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يتلقى المريض الواحد عدة خدمات من أكثر من تخصص تبعا للتشخيص المبدئى.

شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة البحيرة عين شمس محافظ البحيرة الموسكي كلية الطب الاحتياجات الخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة مختل المبادرة الرئاسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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