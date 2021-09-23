الخميس 23 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل 3 أفلام أجنبية جديدة في دور العرض المصرية هذا الأسبوع

فيلم Queen of Spades
فيلم Queen of Spades

استقبلت السينمات ودور العرض المصرية هذا الأسبوع 3 أفلام أجنبية جديدة تنضم إلى القائمة الطويلة التي تنافس الأعمال المصرية المعروضة ونرصد تفاصيل الأفلام خلال التقرير التالي.

فيلم Queen of Spades 

الوافد الأول على السينمات المصرية هذا الأسبوع هو فيلم، Queen of Spades وتدور أحداث حوله حالة من الرعب، حين يتسبب مجموعة من المراهقين في استدعاء ملكة البستوني، وهي كيان مظلم لن يتوقف حتى يسلبهم أرواحهم، فيصبح الأصدقاء في خطر كبير في محاولة للنجاة، والفيلم يشارك في بطولته كلا من أفا بريستون وكايلين أوم وجيمي بلوخ وإريك أوزبورن.

فيلم Vanquish

ويتواجد أيضا هذا الأسبوع فيلم Vanquish، وتدور قصته حول مفوض شرطة متقاعد يبتز رئيسته، عن طريق اختطاف ابنتها لمساعدته على إيقاف شركائه الفاسدين في محاولة لتنظيف المدينة قبل فوات الأوان، ويشارك في بطولة الفيلم الجديد عدد من النجوم منهم، روبي روز ومورجان فريمان وباتريك ملدون ونيك فاليلونجا.

فيلم  Dune

الوافد الثالث للسينما المصرية هذا الأسبوع هو فيلم  Dune، والفيلم تدور قصته حول ابن من عائلة نبيلة، فجأة يجد  نفسه مطالبا بالانتقام لوفاة والده من جانب، وحماية كوكبة من قوى الشر التي تسعى للسيطرة وسرقة أهم عنصر في المجرة بأكملها من جانب آخر، والفيلم من بطولة كلا من تيموثي شالاميت وزندايا ريبيكا وفيرجسون وأوسكار إيزاك.

كما استقبلت السينمات المصرية هذا الأسبوع فيلما مصريا وحيدا هو فيلم عروستي بطولة كلا من الفنان الشاب أحمد حاتم وجميلة عوض ومحمود البزاوي حول مغامرة بين شاب وفتاة، وتقودهما الرحلة إلى العديد من المواقف وطرح الأسئلة حول الفرق بين الزواج عن حب وبين الزواج التقليدي.

وكانت السينما المصرية استقبلت الأسبوع الماضي خمسة أفلام أجنبية دفعة واحدة كان منهم فيلم The Card Counter.

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قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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