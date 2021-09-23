شيخ الخلوتية الجديد يعلن تنظيم أول مجلس علمي لمريدي الطريقة الضيفية (صور)

أعلن د.محمود أبوعلى، شيخ الطريقة الضيفية الخلوتية تنظيم أول مجلس علمى لمريدى وأتباع الطريقة الضيفية الخلوتية، وذلك فى أول قراراً له بعد أختياره شيخاً جديداً للطريقة الضيفية الخلوتية، حيث من المنتظر تنظيم المجلس العلمى خلال الأسبوع المقبل بمقر الطريقة الضيفية.

مريدى الضيفية فى حضرة شيخ الطريقة الجديد

وأوضح أبوعلى أن العدد سيكون محدود وسيتم إتباع الإجراءات الاحترازية؛ للحفاظ على المشاركين من فيروس كورونا وذلك من خلال ارتداء الكمامات وعمل بوابات تعقيم فى مداخل ومخارج الطريقة.

مريدى الضيفية فى حضرة شيخ الطريقة الجديد

والطريقة الضيفية الخلوتية هى إحدى الطرق الصوفية السنية نسبة إلى محمد بن أحمد بن محمد كريم الدين الخلوتي، المتوفى في مصر سنة 986 هـ، وهو من أئمة الصوفية في خراسان في القرن العاشر الهجري، والخلوتي ـ نسبة إلى الخلوة الصوفية ، وكان من أتباع الطريقة السهروردية وأخذ التصوف عن إبراهيم الزاهد، ثم استقل بطريقته، وتفرغ لجمع الأتباع وتعليم المريدين.

مريدى الضيفية فى حضرة شيخ الطريقة الجديد

ويعد الدكتور محمود أبوعلى من القيادات الصوفية التى برزت مؤخراً، نظراً لدوره الملموس فى نشر التصوف الإسلامي، والعمل على خلق نهضة دينية حقيقية داخل الطريقة الضيفية، وكذلك العمل على تطوير المنهج والفكر الصوفي داخل الطريقة، حيث لقبه البعض بأنه صاحب النهضة العلمية بالطريقة الضيفية، وكذلك صاحب أول نقلة فكرية للطريقة، حيث قدم الكثير من الأفكار والخطط لتطوير الطريقة .

مريدى الضيفية فى حضرة شيخ الطريقة الجديد

وتنتشر الطريقة الخلوتية بشكل أساسي في مصر وفلسطين، حيث تتواجد طريقة القاسمي الخلوتية الجامعة في مختلف مناطق البلاد وخصوصا في مدينة الخليل، وشيخها هو العالم الجليل الشيخ عبد الرؤوف حسني الدين القاسمي، رئيس مجلس أمناء مؤسسات القاسمي، ومن مؤسساتها كلية القاسمي في منطقة باقة الغربية.

مريدى الضيفية فى حضرة شيخ الطريقة الجديد

وانتشرت الطريقة فى مصر على يد العارف بالله الشيخ محمد أسماعيل أبوضيف وشهدت الطريقة توسع وانتشار واسع فى عدد من محافظات الصعيد، خلال الفترة الأخيرة .