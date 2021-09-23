يعرض السبت.. مي كساب تناقش قضية العنوسة فى حكاية «عقبال عوضك»

تبدأ شبكة قنوات "cbc" فى عرض حكاية "عقبال عوضك " من مسلسل "زى القمر " يوم السبت المقبل.

وأوشكت بطلة الحكاية مي كساب، على الانتهاء من تصوير دورها فى المسلسل حيث يتبقى لها يوم واحد للانتهاء من تصوير الحكاية بالكامل، ويعكف المخرج معتز حسام على الانتهاء من تصوير العمل ومونتاج حلقاته قبل بدء عرضه

وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل البوستر الدعائى والرسمى لحكاية "عقبال عوضك " استعدادا لعرضها على الشاشة خلال ايام

- تفاصيل حكاية "عقبال عوضك "

وتناقش حكاية عقبال عوضك قضية العنوسة من خلال فتاة تدعي شادية تقوم بأداء دورها الفنانة مى كساب والتي تتعرض لعديد من المضايقات بسبب العنوسة،

وتقوم الفنانة بدور خلال أحداث الحكاية بتقديم اغنية "بيفوت العمر " وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى وتوزيع نادر حمدي " .

- أبطال حكاية عقبال عوضك

حدوتة “عقبال عوضك” ضمن مسلسل “زى القمر” للمنتجة مها سليم وسينرجى، وهى من بطولة مى كساب، هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد جمعة، وعدد كبير من الشباب

من ناحية أخرى، انتهى امس عرض حدوتة "1 %" بطولة النجمة صابرين إخراج أحمد شفيق، على شاشة cbc، وتعرض حكايات مسلسل زى القمر من السبت الى الاربعاء الساعة 8 مساء وتعاد الساعة 2.30 صباحاً والساعة 11 صباحاً، وعلى قناة CBC دراما الساعة 11 مساء وتعاد الساعة 5 صباحاً والساعة 4 مساء، كما تعرض أيضا فى نفس الوقت على منصة watch it.

و حدوتة "عقبال عوضك " هى الحدوتة الرابعة من مسلسل زى القمر حيث تم عرض حدوتة "1%" تأليف فداء الشندويلى وإخراج أحمد شفيق، وهى الحدوتة الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل "زى القمر"، و تم عرض الحدوتة الأولى على قناة cbc بعنوان "غالية" بطولة درة وإخراج شيرين عادل، وانتهى عرض الحدوتة الثانية "أنا قبلت" إخراج معتز حسام ، ويواصل المخرج اسماعيل فاروق تصوير الحدوتة الخامسة بعنوان "اللى خلف مامتش" بطولة سوسن بدر.

- آخر أعمال مى كساب

جدير بالذكر أن آخر أعمال مي كساب، هو الجزء الثانى من مسلسل اللعبة الذي تدور أحداثه حول الصديقين مازو ووسيم اللذان يتحديان بعضهما منذ الصغر بطريقة كوميدية، وتقوم شبكة مجهولة بإرسال هواتف لهما من اجل تحد اكبر من أجل الوصول إلى جوائز مالية ضخمة.

والمسلسل من بطولة شيكو وهشام ماجد ومى كساب وسامى مغاورى ومحمد ثروت وعارفة عبد الرسول وعدد كبير من نجوم الكوميديا ومن اخراج معتز التونى