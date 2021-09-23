الخميس 23 سبتمبر 2021
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اقتصاد

طلعت مصطفى: افتتاح براندات عالمية من «أزاديا» في أوبن آير مول بمدينتى العام المقبل

جريدة الدستور

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن شراكة استراتيجية مع مجموعة "أزاديا" الرائدة في مجال الموضة والأزياء لتشغيل ١٣ علامة تجارية جديدة، في أوبن آير مول - مدينتي، أكبر مركز تسوق في مصر. ومن المقرر افتتاح العلامات التجارية الجديدة خلال فصل الربيع من عام ٢٠٢٢.

وسيتم افتتاح أشهر العلامات التجارية لمجموعة "أزاديا" العالمية في أوبن آير مول، وتشمل مجالات الأزياء والإكسسوارات، والمطاعم، والمستلزمات المنزلية ، ليستمتع رواد أوبن آير مول بالتسوق بمجموعة قوية من العلامات التجارية، والتي تتضمن: زارا، زارا هوم، أويشو، بول أند بير، كيكو ميلانو، سن غلاس هت، ستراديفاريوس، ليفتيز، فيرجن ميجاستور، ماسيمو دوتي، بيرشكا، بول، ذا بوتشر شوب أند جريل.

ويعد أوبن آير مول واحدًا من أكبر وجهات التسوق المتطورة التي تتبع أسلوب الحياة العصري في مصر والشرق الأوسط، حيث يجمع بين المناطق المفتوحة في الهواء الطلق و8 مبانٍ تطل على المسطحات الخضراء الشاسعة والبحيرات الصناعية، ويمتد بمساحة إيجارية تبلغ 92 ألف متر مربع.

ويقع أوبن آير مول في قلب مناطق شرق القاهرة على بعد 10 إلى 20 دقيقة فقط بالسيارة من القاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة ومدينة الرحاب، وله مدخل خاص من طريق القاهرة السويس السريع وأماكن مُخصصة لانتظار السيارات بسعة 6 آلاف سيارة، ويتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من التجمع الأول والثالث والخامس ليخدم ما يقرب من 4.5 مليون نسمة من سكان تلك المنطقة، وعلى الرغم من أنه لم يتم تشغيل المول بالكامل بعد، إلا أن الأوبن آير مول يشهد إقبالًا بمتوسط 30 ألف عميل يوميًا.

طلعت مصطفى عمر طلعت مصطفى مدينتي أوبن آير مول ازاديا

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