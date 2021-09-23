الخميس 23 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رئيس «الأقمار الصناعية»: نايل سات داعم قوي للقنوات العربية

اللواء أحمد أنيس
اللواء أحمد أنيس

أكد اللواء أحمد أنيس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، أن الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" هى بيت الأسرة العربية من المحيط الى الخليج، مشيراً إلى أن ثقة المشاهد العربي في أقمار النايل سات ستظل نبراس فخر لكل العاملين بالشركة.

جاء ذلك خلال استقبال “أنيس” للدكتور عمر الزيود رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة بمجلس النواب الأردني والوفد المرافق، والدكتور إبراهيم أبوذكري رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب.

 وقال أنيس، إن النايل سات بما يملكه من إمكانيات على إستعداد تام لتقديم للتعاون مع كل القنوات الدرامية العربية من أجل بث محتواها لكل المنطقة العربية، خاصة فى ظل إهتمام الدولة المصرية بدعم القوى الناعمة على كافة المستويات.

وأضاف أن الشركة إقتربت من إطلاق الجيل الثالث من أقمارها الصناعية (نايل سات 301) والذى سيخرج إلى الفضاء الخارجي في الأشهر الأولى من العام القادم بعد أن أوشكت عمليات تصنيعه واختباراته الأولية على الانتهاء.

واستعرض أنيس خلال اللقاء العلاقات الوثيقة بين الشركة والقنوات الأردنية وتناقش الطرفان في كيفية تفعيل التعاون بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة في ظل الحاجة لمشروع إعلامي عربي موحد يجابه التحديات الإقليمية التي تحيط بالمنطقة.

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