الخميس 23 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«تقييم بالسلوك».. كل ما تريد معرفته عن منهج «رابعة إبتدائي» الجديد

طلاب
طلاب

كشفت مديرة مركز تطوير المناهج الدكتورة نوال شلبي تفاصيل جديدة عن مواد الصف الرابع الإبتدائي وأطلقت عدة تصريحات خلال الساعات الماضية عبر صفحتها الرسمية علي فيس بوك، نرصد أبرزها:

- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أحد المقررات الجديدة للصف الرابع، فيه سيكتشف الطفل دور التكنولوجيا فى  تطوير جوانب حياتنا الاقتصادية والتعليمية والصحية والثقافية وحتي الترفيهية .


-القيم واحترام الأخر وهو منهج يخاطب عقل ووجدان الطفل، يرصد قصص وحكايات من واقع حياتيه اليومية وأبطالها أشخاص يراهم ويتعامل معهم.

- القرار الوزاري الخاص بالتقييم في الصف الرابع قد جعله تقييما لسلوك الطفل وفق معايير محدده من حيث التسامح واحترام الاخر والصدق والامانه .

- المهارات المهنيه، يتعرف فيها التلاميذ علي بعض المهن في مجتمعنا وأدواتها وأهميتها ورسموا في الكتاب تصوراتهم عن هذه المهن.

-الانشطة التي يحملها المقررتتناسب مع امكانيات المدرسة الحكومية، وفي الايام القليلة المقبلة سيتم تدريب  قطاع كبير من المعلمين لتدريس المقرر .

التكنولوجيا الاقتصادية تكنولوجيا المعلومات الصف الأول الأفراد المرحلة الابتدائية تفاصيل جديدة الصدق والأمانة التصريح السابق المهارات الرابع الأبتدائي الصف الثالث متعدد التخصصات

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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