الخميس 23 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لماذا يسعى ترامب لعزل حليفه السابق مكونيل من رئاسة مجلس النواب؟

ترامب وماكونيل
ترامب وماكونيل

واصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مساعيه لفتح قنوات اتصال مع المرشحين المحتملين في محاولة لعزل زعيم الأقلية الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل من منصبه القيادي.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مصادرها إن ترامب كان يتحدث مع أعضاء في مجلس الشيوخ وحلفاء لمعرفة ما إذا كان هناك أي اهتمام بإقالة مكونيل إلا أن طلبه لم يحظ بحماس كبير من المشرعين والمساعدين.

وعلى الرغم من كونه أحد أقوى حلفاء ترامب في الحكومة الفيدرالية عندما كان في منصبه، إلا أنه سرعان ما نشأ خلاف بين مكونيل والرئيس السابق بعد أن ترك منصبه. 

ولم يصوت لإدانة ترامب خلال محاكمته الثانية لعزله لكن ماكونيل قال مرة أخرى في فبراير إنه يعتقد أن ترامب "مسؤول أخلاقياً" عن أحداث الشغب في 6 يناير على مبنى الكابيتول.

وفي مقابلة بعد بضعة أشهر فقط من تركه منصبه مع قناة "فوكس نيوز"، دعا ترمب إلى قيادة جديدة لتحل محل مكونيل، قائلا: "أعتقد أننا سنقوم بعمل جيد للغاية، نحن بحاجة إلى قيادة جيدة. لم يقم ميتش ماكونيل بعمل رائع. أعتقد أنه ينبغي عليهم تغيير ميتش مكونيل".

وفي أغسطس انتقد ترامب ماكونيل لدعمه مشروع قانون البنية التحتية من الحزبين، قائلا: "لن يفهم أحد أبدًا سبب سماح ميتش مكونيل بتمرير مشروع القانون غير المتعلق بالبنية التحتية. لقد قلت بهدوء لسنوات إن ميتش ماكونيل هو الرجل الذي تضخم أكثر من حجمه في السياسة - الآن لست مضطرًا لأن أكون هادئًا بعد الآن".

وعلى الرغم من هجمات ترامب على ماكونيل، ظل الدعم بين الحزب الجمهوري لماكونيل ثابتًا، مما يهدد بانقسام الجمهوريين حيث يسعى ترمب إلى تعزيز سيطرته على الحزب ومعاقبة من انتقدوه علنًا لدوره في هجوم 6 يناير.

وفي حديثه للصحيفة أعرب السناتور الجمهوري جون كينيدي، أحد حلفاء ترمب في مجلس الشيوخ، عن شكوكه في قدرة الرئيس السابق على الإطاحة بمكونيل. وقال كينيدي: "واقعيا أنا فقط لا أرى أن ذلك قد يحدث".

ترامب ميكونيل عزل ترامب مجلس النواب الأمريكي واشنطن

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر بالدرجات نتيجة الدور الثاني

بعد إطلاق سراحه.. لحظة اختطاف طفل الهرم (فيديو)

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2021.. والأوراق المطلوبة للتقديم

حقيقة دفع 5 جنيهات على كل 500 جنيه تُسحب من ماكينة الصراف الآلي

لينك تظلمات نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

السجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لأب باع طفله في الطالبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي ماهر

بيكا يتحدى داروين

د. أشرف الشامى

كبسولة سعادة «2»

د هند جاد

أنا مش حلمك الشرقى!

أسماء محفوظ

الميكافيلية دائمًا تنتصر

د. بهي الدين مرسي

عبقرية البدن

ثروت الخرباوي

حروب حقوق الإنسان لتفكيك الدول

ماجد حبته

الوباء والمناخ و... السد

جلال حمام

لماذا يرفض المشري انتخابات الرئاسة الليبية؟

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية

«خطة بديلة» مع إيران.. ماذا حدث فى الاجتماع السرى بين إسرائيل وأمريكا؟

إصابة صحفى بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق نابلس