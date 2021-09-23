الخميس 23 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

رئيس برلمانية «الشعب الجمهوري» عن معرض «أهلاً مدارس»: يخفف العبء عن المواطنين

اللواء محمد صلاح
اللواء محمد صلاح أبوهميلة

أشاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، بإقامة الحكومة متمثلة في وزارة التموين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والاتحاد العام للغرف التجارية، معارض "أهلاً مدارس" في كافة محافظات الجمهورية، مؤكدا أنها تخفف العبء على المواطنين في توفير احتياجات أبنائهم.

وأكد عضو مجلس النواب، في بيان له، أن الحكومة حرصت على أن يتوافر بمعرض "أهلاً مدارس" كافة الأدوات المدرسية من كشاكيل واقلام وحقائب مدرسية وزي مدرسي وأحذية وغيرها من احتياجات الطلاب بأسعار الجملة بخصم يصل من 20 إلى 50 % في بعض المنتجات، هذا بالإضافة إلى المطهرات والكمامات والأغذية المدرسية من معلبات وغيرها.

وأوضح أبو هميلة، أن هذه المعارض لها أهميتين أولها توفير احتياجات المدارس للمواطنين بأسعار تقارب الجملة للتخفيف عن كاهلهم وتخفيف العبء عنهم كنوع من الدعم الحكومي، إضافة إلى أن هذه المعارض أيضا تعتبر تسويقا جيدا للمنتجات المحلية وترويجا لها لبيع منتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى جودة المنتجات التي تباع في المعرض لوجود إشراف عليها من قبل التموين وحماية المستهلك.

ولفت أبو هميلة، أنه يتمنى لو تتوافر في كل محافظة أكثر من معرض "أهلاً مدارس" بحيث يكون معرض في شمال المحافظة وآخر في جنوبها خاصة المحافظات الكبيرة حتى يستفيد منها الكثير من المواطنين وبالأخص مواطني الطبقات المتوسطة والفقيرة.

وانطلقت أمس الأربعاء معارض "أهلاً مدارس"، في عدد من محافظات الجمهورية، وذلك  في إطار الدور المجتمعي للقطاع الخاص، وفي إطار الشراكة مع الحكومة.

ويأتي الهدف من  تنظيم المعرض، لتوفير كافة المستلزمات المدرسية للطلاب فى مراحلة التعليم المختلفة، ولتخفيف العبء على الأسر المصرية، حيث تشارك أكثر من 30 شركة من شركات المستلزمات المدرسية والملابس المدرسية والأطعمة الجافة، بتخفيضات تصل لـ15%.

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