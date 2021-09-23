الخميس 23 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رئيس مجلس الدولة يشدد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية

محمد محمود حسام الدين
محمد محمود حسام الدين

أكد المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، على استمرار تحصيل الرسوم القضائية المقررة لصالح الخزانة العامة للدولة، والتأكيد على المستشارين رؤساء المحاكم بالاستمرار في توقيع قوائم الرسوم أولا بأول تمهيدًا لأداء حقوق الدولة.

وكشف بعض الأمور الهامة المتعلقة بتنظيم سير العمل بالمحاكم، منها ضرورة الاستمرار في الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور.

جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية، بحضور المستشار الدكتور محمد ماجد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية، والمستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، والمستشار محمد عبد الحميد خضر نائب رئيس مجلس الدولة رئيس وحدة الإنجاز، على اعتماد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية للعام القضائي 2021/2022 .

رئيس مجلس الدولة الكمامات الطبية الحركة القضائية

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وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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