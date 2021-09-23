الأردن وبولندا يبحثان سبل تعزيز أوجه التعاون في مجالات الطاقة المتجددة

بحثت الهيئة العربية للطاقة المتجددة الأردنية ، مع وفد بولندي ، سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بمجالات الطاقة المتجددة والمدن الذكية والشبكات الذكية والسيارات الكهربائية.

جاء ذلك خلال لقاء أمين عام الهيئة المهندس الأردنية محمد الطعاني، بنائب وزير الخارجية البولندية بافاو يابوونسكي، اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.

وناقش الجانبان وضع خريطة طريق لضمان تحقيق إنجازات عملية وعلمية، وخصوصا إنشاء تعاون مشترك بين شركات الطاقة المتجددة بين بولندا والأردن.

وأكد المسؤول الأردني ، الاهتمام العالمي بتعزيز التعاون مع الأردن والذي يعد بوابة للاستثمار للعديد من الدول العربية، لما تتمتع به مميزات عديدة من الكفاءات الفنية المدربة والبنية التحتية، موضحا أن الموقع الجغرافي للأردن هو الأساس للربط الكهربائي بين كل دول الشرق الأوسط، وخصوصا الطاقة المتجددة ونقل مصادر الطاقة.

وأضاف أنه تم الاتفاق على عقد مؤتمر للطاقة المتجددة في بولندا خلال شهر إبريل من العام المقبل، وبحضور ممثلين من عدة دول عربية، وعمل مشروعات مشتركة للتدفئة والتبريد بالطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بالأردن.

ومن جهته أكد نائب وزير الخارجية البولندية رئيس الوفد البولندي أهمية التعاون مع الأردن بمجالات متعددة للدور الكبير والمحوري للأردن في مجالات اقتصادية كثيرة متعددة بالطاقة والاقتصاد والزراعة والصناعية والسياحة،مشيدا بدور الأردن الكبير بالمنطقة في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والحفاظ على البيئة والتقليل من التغيير المناخي.

وفي سياق متصل، دعا رئيس الولايات المتحدة جو بايدن الدول إلى معالجة أزمة تغيرالمناخ والاستعداد إلى الجائحة القادمة.

وقال «بايدن» في كلمته أمام الجمعية العام للأمم المتحدة في نيويورك : «نجتمع هذا العام في لحظة يختلط فيها الألم الشديد وإمكانية استثنائية، لقد فقدنا الكثير بسبب جائحة فيروس كورونا المدمرة التي لاتزال تحصد الكثير من الأوراح في أنحاء العالم وتؤثر بشكل كبير على وجودنا، نحن ننعي أكثر من 4.5 مليون شخص، أشخاص من جميع الدول وجميع الخلفيات».

وأضاف: «نواجه خيارا واضحا وعاجلا في بزوغ فجر عقد حاسم لعالمنا لتحديد مستقبلنا»، متسائلا: «هل سنعمل معا من أجل انقاذ الأرواح وهزيمة كوفيد-19 في كل مكان ونتخذ الخطوات اللازمة لكي نستعد للجائحة التالية».