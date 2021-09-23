اعترافات عصابة «السرقة بالإكراه» في المعصرة

اعترف متهمون أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بتكوين تشكيل عصابي في المعصرة، تخصص نشاطه في ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه، بعد اعتراض طريق المواطنين وإجبارهم على دفع أموال مقابل إطلاق سراحهم، وتم القبض عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، من أحد المواطنين، أنه حال سيره بدائرة القسم استوقفه 4 أشخاص يستقلون سيارة "ميكروباص"، وقاموا بسرقة مبلغ مالي كرهًا عنه، ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص، وجميعهم مقمين بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم “حقيبة سوداء اللون ملك المبلغ - مبلغ مالي - مسدس صوت”، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه، كما أضافوا بإنفاقهـم باقي المبلغ المالي علـى متطلباتهم الشخصية.

وبإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.